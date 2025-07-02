Повреждены электросети: на Житомирщине взрыв оставил сотни людей без света
В результате взрыва неподалеку Житомира были повреждены три линии электропередачи 10кВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомироблэнерго".
По данным "Житомироблэнерго", из-за взрыва, который произошел сегодня около 18:00 вблизи села Березина были повреждены три линии электропередачи 10кВ. В связи с этим отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Сейчас без электроэнергии находится 735 домов.
"Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым. Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.
Взрыв возле Житомира
Сегодня вечером на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала сообщалось, что взрыв произошел на автозаправочной станции. Однако впоследствии местные власти сообщили, что инцидент произошел неподалеку АЗС.
Известно, что в результате взрыва погибли два человека, пострадали - 15.
Подробно о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.
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