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Повреждены электросети: на Житомирщине взрыв оставил сотни людей без света

Среда 02 июля 2025 22:54
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Повреждены электросети: на Житомирщине взрыв оставил сотни людей без света Фото: последствия взрыва возле Житомира (facebook.com/ztoe.com.ua)
Автор: Наталья Кава

В результате взрыва неподалеку Житомира были повреждены три линии электропередачи 10кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомироблэнерго".

По данным "Житомироблэнерго", из-за взрыва, который произошел сегодня около 18:00 вблизи села Березина были повреждены три линии электропередачи 10кВ. В связи с этим отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Сейчас без электроэнергии находится 735 домов.

"Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым. Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Фото: последствия взрыва возле Житомира (facebook.com/ztoe.com.ua)

Взрыв возле Житомира

Сегодня вечером на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала сообщалось, что взрыв произошел на автозаправочной станции. Однако впоследствии местные власти сообщили, что инцидент произошел неподалеку АЗС.

Известно, что в результате взрыва погибли два человека, пострадали - 15.

Подробно о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.

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Житомир Блэкаут Отключения света
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