Взрыв возле ТЦК в Павлограде: задержаны трое вражеских агентов

Задержаны трое вражеских агентов России, которые взорвали взрывчатку возле территориального центра комплектования (ТЦК) в Павлограде , в результате чего ранения получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Взрыв возле ТЦК в Павлограде

Взрывом возле ТЦК, как пишет СБУ, Россия пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим.

В рамках комплексных мероприятий в Днепре и Одесской области правоохранители задержали всех подозреваемых в течение суток. Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легких" денег в Telegram.

Фото: задержаны трое вражеских агентов, причастных к взрыву возле ТЦК в Павлограде (t.me/SBUkr)

"По инструкции от куратора один из фигурантов - житель Павлограда - самостоятельно сделал СВП и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения при детонации", - пишет СБУ.

Другие же двое агентов - жители Донецкой области, прибыли в Павлоград, где получили координаты тайника. После того, как они забрали пакет со взрывчаткой СВП было заложено рядом со зданием ТЦК. В частности были установлены камеры для фиксации последствий взрыва. Взрывчатка же была активирована через вызов на мобильный телефон.

После теракта вражеские агенты "залегли на дно" и ожидали денег от врага.

Что грозит

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.