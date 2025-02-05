Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском: известно о жертве и раненых

Днем среды, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский произошел взрыв в помещении ТЦК. Уже известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

По его данным, взрыв произошел около 13:00 на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Сейчас известно об одном погибшем и 4 раненых. На месте работают все соответствующие службы области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются", - сообщил он.

Взрывы в ТЦК

В последние дни в Украине распространяется ряд терактов, связанных с сотрудниками ТЦК, или местами их расположения.

В частности, недавно теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК в результате которого погиб человек. По словам начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы России.

Накануне на заправке в Пирятине Полтавской области напали и убили военного ТЦК. А уже на следующий день произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.