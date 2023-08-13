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Взрыв в Белгороде. В РФ заявили о якобы атаке беспилотника

Фото: В РФ заявили о якобы атаке беспилотника (t.me/vvgladkov)
Автор: Валерия Полищук

В российском Белгороде якобы произошла очередная атака беспилотника. В городе частично пострадал жилой дом.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное - пострадавших нет", - заявил он.

По словам губернатора, в жилом доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания.

"Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. На месте работают оперативные и аварийные службы", - заявил он.

По его словам, причины произошедшего устанавливаются.

По предварительной версии, повреждения получены якобы в результате атаки БПЛА.

Фото: В РФ заявили о якобы атаке беспилотника (t.me/vvgladkov)

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области почти каждый день раздаются взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки беспилотников.

Так, 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы была атака дрона.

В тот же день в Белгородской области слышали громкие взрывы, власти региона заявили о работе ПВО и уничтожении двух воздушных целей.

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