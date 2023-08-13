Взрыв в Белгороде. В РФ заявили о якобы атаке беспилотника

В российском Белгороде якобы произошла очередная атака беспилотника. В городе частично пострадал жилой дом.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное - пострадавших нет", - заявил он.
По словам губернатора, в жилом доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания.
"Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. На месте работают оперативные и аварийные службы", - заявил он.
По его словам, причины произошедшего устанавливаются.
По предварительной версии, повреждения получены якобы в результате атаки БПЛА.
Фото: В РФ заявили о якобы атаке беспилотника (t.me/vvgladkov)
Взрывы и пожары в Белгородской области
В последние месяцы в Белгородской области почти каждый день раздаются взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки беспилотников.
Так, 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы была атака дрона.
В тот же день в Белгородской области слышали громкие взрывы, власти региона заявили о работе ПВО и уничтожении двух воздушных целей.
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