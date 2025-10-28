RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: рассматриваются разные версии происшествия

Фото: последствия взрыва в многоэтажке в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас рассматриваются различные версии причин взрыва в многоэтажке в Хмельницком, который произошел днем 28 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона.

"Осуществляется поиск женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами", - рассказал Тюрин.

По его словам, рассматриваются различные версии со взрывом в жилом доме, в частности, детонация взрывчатки.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что, предварительно, 32 жителя дома будут нуждаться в отселении.

 

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком

Напомним, во вторник днем, 28 октября, в соцсетях появилась информация о том, что в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что по предварительным данным в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа.

По ее словам, в результате взрыва в доме три верхних этажа фактически уничтожены. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы вместе с полицией.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Среди них - ребенок. Под завалами находится один человек.

По данным спасателей, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на Тернопольской, 34/2 было частично разрушено 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Как уточнили в полиции, на месте происшествия сейчас идет разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийВзрыв