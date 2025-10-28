Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: рассматриваются разные версии происшествия

"Осуществляется поиск женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами", - рассказал Тюрин.

По его словам, рассматриваются различные версии со взрывом в жилом доме, в частности, детонация взрывчатки.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что, предварительно, 32 жителя дома будут нуждаться в отселении.