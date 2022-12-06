Взрыв на авиабазе в Курске был виден из космоса: спутниковые снимки

Журналисты опубликовали свежие фото со спутника, на которых показаны последствия взрыва на авиабазе в Курске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал программы "Схемы" в Telegram .

Авиабаза является одним из мест, с которого российская военная авиация атакует Украину и украинцев.

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что инцидент якобы произошел в результате атаки беспилотника.

Сегодня, 6 декабря, в Курске в районе аэродрома произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытались потушить пожарные службы.

Напомним, вчера российские аэродромы в сотне километров от Украины получили удары неизвестными беспилотниками.

Кроме того, в сети появился первый спутниковый снимок последствий взрыва на находящемся в Рязанской области российском военном аэродроме "Дягилево".

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