Выбрал Киев. СМИ узнали детали подготовки визита Байдена в Украину

По словам журналиста, которому было известно о визите Байдена в Украину заранее и которого попросили держать его в тайне, президенту США представили план по этому визиту в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове.

При этом Байден сам настаивал на том, чтобы посетить столицу Украины.

Несмотря на заявления Белого дома о том, что Байден якобы не планирует пересекать границу Украины во время своей поездки в Польшу, подготовка визита началась более месяца назад после того, как американский президент заявил, что хочет публично продемонстрировать солидарность с Украиной.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден прибыл в Киев. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

Зеленский отметил, что результат встречи с Байденом отразится на поле боя.

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