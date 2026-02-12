Избиратели в возрасте 115 лет: в ЦИК рассказали о проблеме "мертвых душ" в оккупации

Дубовик отметил, что в Государственном реестре избирателей Украины зафиксировано 34 167 345 человек. Среди них 1 457 770 человек - не имеют зарегистрированного избирательного адреса.

Проблема "мертвых душ" и аномальные цифры

По словам Дубовика, главная проблема - отсутствие обмена данными с временно оккупированными территориями, что создает аномальную статистику продолжительности жизни:

42 000 избирателей в оккупации официально имеют возраст более 100 лет.

более 1000 избирателей старше 115 лет.

"У нас просто нет информации об их смертности", - пояснил замглавы ЦИК.

Изменения для переселенцев

Дубовик сообщил, что ЦИК уже подготовил проект изменений в Реестр для того, чтобы решить проблему с местом голосования для переселенцев.

Рабочая подгруппа уже согласовала механизм временного изменения места голосования, не требующий полного изменения избирательного адреса. Это позволит переселенцам реализовать свое право голоса по фактическому месту нахождения.

В настоящее время большинство этих предложений отражены в соответствующем законопроекте. Комиссия завершает работу над техническими аспектами и выходит на финальные этапы подготовки обновленной системы учета избирателей.