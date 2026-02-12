Избиратели в возрасте 115 лет: в ЦИК рассказали о проблеме "мертвых душ" в оккупации

В Украине насчитывается более 34 млн избирателей. Но существует проблема "мертвых душ" на временно оккупированных территориях.
Об этом заявил первый заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам.
Читайте также: Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия
Дубовик отметил, что в Государственном реестре избирателей Украины зафиксировано 34 167 345 человек. Среди них 1 457 770 человек - не имеют зарегистрированного избирательного адреса.
По словам Дубовика, главная проблема - отсутствие обмена данными с временно оккупированными территориями, что создает аномальную статистику продолжительности жизни:
"У нас просто нет информации об их смертности", - пояснил замглавы ЦИК.
Дубовик сообщил, что ЦИК уже подготовил проект изменений в Реестр для того, чтобы решить проблему с местом голосования для переселенцев.
Рабочая подгруппа уже согласовала механизм временного изменения места голосования, не требующий полного изменения избирательного адреса. Это позволит переселенцам реализовать свое право голоса по фактическому месту нахождения.
В настоящее время большинство этих предложений отражены в соответствующем законопроекте. Комиссия завершает работу над техническими аспектами и выходит на финальные этапы подготовки обновленной системы учета избирателей.
Напомним, сейчас украинские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят организовать выборы в условиях войны с Россией.
Вчера, 11 февраля, FT со ссылкой на источники написало о том, что дата выборов в Украине может быть объявлена 24 февраля. Комментируя такой вброс, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сделать такое объявление в годовщину полномасштабного вторжения РФ - это глупая идея.
По словам главы украинского государства, для проведения выборов необходимо перемирие с Россией.