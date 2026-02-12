RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Избиратели в возрасте 115 лет: в ЦИК рассказали о проблеме "мертвых душ" в оккупации

Иллюстративное фото: в Украине планируют выборы во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине насчитывается более 34 млн избирателей. Но существует проблема "мертвых душ" на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил первый заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам.

Читайте также: Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия

Дубовик отметил, что в Государственном реестре избирателей Украины зафиксировано 34 167 345 человек. Среди них 1 457 770 человек - не имеют зарегистрированного избирательного адреса.

Проблема "мертвых душ" и аномальные цифры 

По словам Дубовика, главная проблема - отсутствие обмена данными с временно оккупированными территориями, что создает аномальную статистику продолжительности жизни:

  • 42 000 избирателей в оккупации официально имеют возраст более 100 лет.
  • более 1000 избирателей старше 115 лет. 

"У нас просто нет информации об их смертности", - пояснил замглавы ЦИК.

Изменения для переселенцев

Дубовик сообщил, что ЦИК уже подготовил проект изменений в Реестр для того, чтобы решить проблему с местом голосования для переселенцев.

Рабочая подгруппа уже согласовала механизм временного изменения места голосования, не требующий полного изменения избирательного адреса. Это позволит переселенцам реализовать свое право голоса по фактическому месту нахождения.

В настоящее время большинство этих предложений отражены в соответствующем законопроекте. Комиссия завершает работу над техническими аспектами и выходит на финальные этапы подготовки обновленной системы учета избирателей.

Выборы в Украине

Напомним, сейчас украинские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят организовать выборы в условиях войны с Россией.

Вчера, 11 февраля, FT со ссылкой на источники написало о том, что дата выборов в Украине может быть объявлена 24 февраля. Комментируя такой вброс, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сделать такое объявление в годовщину полномасштабного вторжения РФ - это глупая идея.

По словам главы украинского государства, для проведения выборов необходимо перемирие с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссияВыборы в УкраинеВойна в Украине