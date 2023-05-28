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Выборы в Турции. Предварительно подсчитано свыше 60% голосов: кто лидирует

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Турция, Воскресенье 28 мая 2023 18:41
Выборы в Турции. Предварительно подсчитано свыше 60% голосов: кто лидирует Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Турции уже подсчитано более 65% голосов избирателей. В настоящее время лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования.

По состоянию на 18.40 подсчитано уже 66,6% голосов. В настоящее время c результатом в 54,7% лидирует Эрдоган.

Выборы в Турции

Сегодня в Турции проходит второй тур выборов в президенты. Стоит отметить, что в первом туре президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватало менее 1% голосов для победы.

Кемаль Кылычдароглу, 74-летний лидер Республиканской народной партии (РНП), выступает оппонентом Эрдогана. В первом туре он набрал 44,88% голосов, в то время как Эрдоган получил 49,52% голосов.

Напомним, что сегодня действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал раздавать деньги избирателям прямо на избирательном участке.

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