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Выборы в Турции. Эрдоган раздавал деньги избирателям прямо перед камерами

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Турция, Воскресенье 28 мая 2023 17:43
Выборы в Турции. Эрдоган раздавал деньги избирателям прямо перед камерами Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал раздавать деньги избирателям прямо на избирательном участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео.

Приехав на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании второго тура выборов на пост президента Турции, Эрдоган не скрываясь от камер начал раздавать избирателям деньги.

На видео, распространяемом в сети, видно, как Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир (почти $10), пожимая руки своим сторонникам.

Выборы в Турции

Сегодня в Турции проходит второй тур выборов на пост президента. Заметим, что в первом туре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило менее 1% для победы.

Оппонентом Эрдогана является 74-летний лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Во время первого тура он набрал 44,88% против 49,52% у Эрдогана.

Подкуп избирателей

Отметим, что турецкий президент не впервые замечен за подкупом избирателей во время голосования. Во время голосования в первом туре выборов Реджеп Эрдоган вместе с женой Эмине пришел на избирательный участок в одной из средних школ в Стамбуле. Однако перед тем, как отдать свой голос, Эрдоган вытащил из кармана деньги и начал их раздавать детям.
Все желающие могли получить от Эрдогана банкноту номиналом в 200 турецких лир. Эта сумма составляет примерно 380 гривен.

О шансах обоих претендентов на победу и о том, чего ждать от второго тура можно узнать в материале РБК-Украина.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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