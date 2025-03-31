Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции

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"Это все мышиная возня – партии, выборы – по сравнению с переговорами и условиями, которые нам поставят. Они в конечном счете будут определять рамку, в которой пройдут выборы", – на прошлой неделе говорит РБК-Украина один из оппозиционных нардепов.

На следующий день совершенно аналогичный тезис звучит и от видного депутата из партии власти. По его словам, пару-тройку месяцев назад многие депутаты из "Слуги народа" повелись на уверения Дональда Трампа о том, как он в два счета закончит войну в Украине. А сейчас их накрыла жесткая фрустрация.

"У нас же тоже есть "трамписты", которые общаются с соответствующими сенаторами-конгрессменами, те им все это рассказывали. А теперь уже сенаторы к ним приезжают и сами спрашивают: так что делать, какой план? И все поняли, что плана нет ни у кого" – рассказывает депутат.

Потому разговоров о выборах в политических кулуарах стало заметно меньше, чем пару месяцев назад. С учетом мощных обстрелов последнего времени, чтобы твердо поверить в какое-то перемирие, надо, чтобы оно продержалось хоть пару недель – а этого пока нет даже на горизонте.

Хотя, конечно, до конца тема выборов никуда не исчезла, как и на протяжении трех последних лет. Тем более, и вера в то, что Трамп хоть уступками, хоть угрозами, но все же сможет довести дело как минимум до какого-то реального перемирия, никуда не исчезла тоже. Просто сроки сдвинулись – если ранее вовсю обсуждали конец мая, то теперь активно говорят про осень.

"К выборам готовятся все, кроме нас", – за последнее время РБК-Украина слышало эту фразу от множества провластных депутатов. Хотя, конечно, и Офис президента активно держит в уме тему выборов – пусть она и явно не на первом месте.

Подъем Зеленского

Атаки Трампа на Владимира Зеленского в феврале-марте привели к хорошо известному в политологии эффекту – "сплочению вокруг флага", когда во время международного кризиса резко растет уровень поддержки лидера страны. Согласно опросам Киевского международного института социологии, за считанные недели баланс доверия-недоверия к президенту вырос с +20% до +41%.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время ссоры в Овальном кабинете (фото: Getty Images)

Уровень доверия к политику не тождественен его политическому рейтингу, но и этот показатель у Зеленского заметно улучшился, согласно данным уже закрытых опросов, с результатами которых удалось ознакомиться РБК-Украина. Рейтинг президента вырос до такой степени, что он впервые стал обходить в первом туре своего главного потенциального оппонента – экс-главкома и посла в Лондоне Валерия Залужного.

Впрочем, данные разных опросов отличаются. В одном из них Зеленский обходит Залужного и в первом, и во втором туре. В другом – обгоняет в первом, примерно на 5-10%, но все же проигрывает во втором. "Залужный выигрывает второй тур за счет аккумуляции всех недовольных Зеленским. У Зеленского пока что потолок – примерно 35%", – рассказывает информированный собеседник РБК-Украина.

На фоне заметного роста поддержки Зеленского среди рядовых депутатов от СН вовсю пошли слухи о том, что в изменившейся обстановке уже Банковая начнет педалировать тему выборов, пытаясь поймать благоприятный момент. А сами выборы, как только позволит внешняя обстановка (относительное перемирие) будут проведены в максимально быстром темпе, насколько позволяет законодательство.

Вчера, 30 марта, с резонансной публикацией на эту тему выступило британское издание The Economist, чьи источники также рассказали, что Банковая настроена провести выборы как можно скорее, и даже назвали конкретные сроки – июль этого года (при условии, что до 20 апреля – Пасхи – удастся добиться перемирия). Впрочем, собеседники РБК-Украина во власти все же называют эти сообщения слухами и отрицают, что к блиц-выборам началась предметная подготовка.

Но чисто теоретически, проведение выборов в ускоренном режиме точно может сыграть Зеленскому на руку – потенциальные конкуренты просто не успеют опомниться и раскрутить кампанию. Кроме одного, которому раскрутка в принципе не нужна – того же Валерия Залужного.

Запрос на военных

Участие или неучастие Залужного в выборах – по-прежнему, главный фактор неопределенности. И сам экс-главком не спешит прояснять ситуацию в разговорах с многочисленными эмиссарами из киевских политических кругов.

Отсутствие конкретики всегда порождает слухи. В случае с Залужным одни уверяют, что он точно пойдет на президентские выборы, другие – что он склоняется к тому, чтобы пойти на выборы Рады во главе политсилы Зеленского, третьи утверждают, что Залужный и вовсе не пойдет на выборы – как раз из-за последних рейтингов.

Дело в том, что на фоне текущего кризиса в отношениях с США и постоянных проблем, которые создает Украине администрация Трампа, экс-главком – в отличие от Зеленского, 24/7 находящегося в центре событий – особо никак себя не проявил. На следующий день после скандала в Овальном кабинете Залужный запостил фотографию, где они с Зеленским жмут руки, а спустя несколько дней выступил с речью о разрушении "старого мирового порядка". И на этом, по сути, все.

Вероятно, из-за физического отсутствия в Украине экс-главком начал несколько выпадать из общей повестки того, чем живет страна. И даже при нынешнем уровне развития технологий это, наверное, было неизбежно.

Впрочем, на этот счет есть и другое мнение. "Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко", – рассуждает один из оппозиционных депутатов. Тем более, у Залужного есть и готовая, очень привлекательная для множества украинцев формула, с которой можно идти на любые выборы: как бы нам ни было сложно, но уже точно не будет стыдно.

Сам Залужный на просьбу РБК-Украина прокомментировать слухи о том, что он может пойти на выборы с партией Зеленского, или что он, возможно, решил не участвовать в выборах вообще, ответил так: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую".

В любом случае, ниша военных в политике все равно не останется пустовать. Ее может занять еще не созданная партия Кирилла Буданова, потенциальный проект военных из 3-й штурмовой бригады (на сегодня – уже корпуса) или из бригады "Азов" во главе с Денисом Прокопенко. Никто из них не заявлял о намерениях идти в политику, хотя нынешние опросы дают им довольно неплохие шансы.

Проблемы выборов

В любом случае, по устоявшемуся в политикуме мнению, первыми состоятся президентские выборы, парламентские будут после. При этом местные выборы, как говорят и во власти, и в оппозиции, вполне могут пройти вообще по графику – осенью этого года, как и было запланировано. Они могут стать своего рода тестом на то, как Украина в нынешних условиях в принципе способна проводить какие-то выборы и решать сопутствующие проблемы.

Перечень проблем давно известен, и он, среди прочего, может сорвать планы проведения президентских выборов в блиц-режиме, если такие идеи все же попытаются реализовать. Это полный хаос с реестрами избирателей (попросту неизвестно, где и сколько живет украинцев после массовых миграций за время войны), разрушенная инфраструктура, голосование военных и беженцев за границей и т.д.

С учетом того, что сейчас за рубежом оказались миллионы избирателей, их голоса потенциально могли бы полностью перевернуть любые избирательные расклады. Но и на четвертом году большой войны не нашлось реального решения, как технически дать им возможность голосовать.

"Многие говорят, что надо в любом случае дать возможность этим людям проголосовать, ведь это же наши люди. Но, думаю, никто особо за ними бегать не будет", – рассказывает влиятельный депутат из "Слуги народа". Дело в том, что хотя никакие соцопросы среди беженцев провести технически невозможно, по общему мнению, в массе своей они довольно критично настроены к действующей власти. Что, безусловно, уменьшает мотивацию искать для них какие-то изощренные электоральные решения.

Центр для беженцев в Польше (фото: Getty Images)

Понимания, как решать связанные с выборами технические проблемы, нет даже у Центризбиркома, хотя некоторые депутаты на него надеялись. Но позиция ЦИК во время недавнего общения с нардепами сводилась к одному: какой избирательный закон вы примете, так мы все и организуем, говорит один из нардепов из партии власти.

Конечно, сроки проведения президентских выборов полностью подвязаны под мирные переговоры и возможность перемирия/мира – во время активной фазы войны голосовать никто не будет, насчет этого сохраняется консенсус.

Следовательно, при наилучших раскладах президентские выборы, как наиболее простые (мало кандидатов, единый бюллетень по всей стране), как считается, могут состояться осенью, а парламентские могут быть отодвинуты на следующий год. В кулуарах уже называют март 2026-го.

Несмотря на то, что перспективы выборов до сих пор в полном тумане, негласная подготовка к ним все равно ведется. Хоть и неспешно – мало кто хочет по-серьезному вложиться в выборы уже сейчас, а потом ждать возврата инвестиций неопределенно долго.

Чем озадачены в "Европейской солидарности"

Наиболее заметная оппозиционная политсила, "Европейская солидарность", в последнее время сосредоточилась на двух направлениях: борьбе с санкциями против их лидера Петра Порошенко и критике того, как власть ведет переговоры с американцами.

Неожиданное введение санкций против Порошенко не вызвало в Европе такого ажиотажа, как, очевидно, надеялись его соратники. И неудивительно – сейчас в Евросоюзе слишком много других забот, да и любая критика в адрес Украины в текущих геополитических условиях выглядит для европейцев неуместной. Впрочем, "ЕС" продолжает борьбу уже на внутреннем фронте, собрав 145 тысяч подписей за снятие санкций с экс-президента.

Как рассказывает РБК-Украина собеседник в его фракции, санкционно-уголовное давление на Порошенко может преследовать несколько целей: в конечно счете, забрать у экс-президента принадлежащие ему активы, усложнить ему финансирование любых выборов, а также элементарно занять его время и силы борьбой в судах, вместо чисто политической деятельности. Вариант, при котором лидер ЕС в конечном счете окажется за решеткой по одному из дел, в его партии считают весьма вероятным – и в этом с ними согласны собеседники издания из "Слуги народа".

Кроме того, в "Европейской солидарности" уверены, что на самом главном внешнеполитическом треке, в переговорах с американцами о мире-перемирии, власть совершает ошибку за ошибкой, что в итоге загонит Украину в тупик. "Заморозка, к которой все идет, будет очевидно худшей, по всем параметрам, чем были для нас Минские соглашения. А власть за эти годы столько раз критиковала Минск, что их такой вариант очень сильно триггерит", – рассуждает нардеп из ЕС.

Что происходит в "Батькивщине"

Ряд собеседников в различных политсилах, и из власти, и из оппозиции, в один голос уверяли РБК-Украина, что активнее всего тему выборов в Украине продвигает Юлия Тимошенко. И даже якобы ищет в зале разочаровавшихся депутатов из других сил, предлагая им присоединиться к "Батькивщине". В самой партии на это говорят, что готовы рассмотреть кандидатуры желающих, если такие появятся, но сами никого не "переманивают".

"Cогласно договоренностям, достигнутых между политсилами в рамках "диалогов Жана Моне", голосование может пройти не раньше чем через полгода после отмены военного положения. Другой важный вопрос в этой связи – финансирование. По расчетам, которые нам представили, проведение одних выборов обойдется в около 3,5 млрд гривен. На наш взгляд, ради экономии нужно провести одновременно трое выборов – президентские, парламентские и местные", – говорит РБК-Украина один из представителей "Батькивщины".

Впрочем, вопрос экономии средств в данном случае вторичен, и на одновременное проведение трех выборов сразу власть точно не пойдет – слишком рискованно. Если Россия накануне дня голосования решит нарушить перемирие и начнет новое наступление – масштабы внутриполитического хаоса в таком случае сложно даже представить.

Юлия Тимошенко (фото: Getty Images)

При этом ряд собеседников издания в политикуме отмечает: в последнее время "Батькивщина" стала близка к Банковой и синхронизирует с ОП свои действия и заявления. Особенно громко об этом заговорили после того, как Тимошенко вступилась за Зеленского, когда Трамп назвал его "диктатором". Хотя, нужно заметить, что тогда в поддержку украинского президента выступили и другие политики. В самой "Батькивщине" отрицают подыгрывание Офису президента и утверждают, что готовы поддерживать Зеленского, если он делает "правильные шаги". Параллельно с этим по кулуарам ходят слухи о том, что Тимошенко якобы может стать "переходным премьером". Но не трудно догадаться, кто их распускает.

Что с партией Дмитрия Разумкова и чем живет УДАР Кличко

Электоральное поле Тимошенко в какой-то мере пересекается с электоральным полем бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова, чей рейтинг сейчас – на уровне проходного барьера. Как рассказывают в СН, сразу после снятия с поста спикера в октябре 2021-го, вокруг Разумкова образовалась региональная сеть из различных недовольных "слуг" на местах, и сейчас он якобы пытается ее восстановить. Кроме того, в последнее время экс-спикер с соратниками активно ездит по регионам, что подогрело слухи об их подготовке к выборам.

"Слухи о том, что мы взялись за какую-то подготовку к выборам можно объяснить разве что нашими недавними поездками по западным областям. Там действительно была делегация из пяти нардепов. Но это не связано с подготовкой к выборам – мы просто чередуем поездки на фронт и в тыловые области", – говорит РБК-Украина один из нардепов из команды Разумкова.

Активизировались разговоры о своем будущем и формате участия в политике и в команде киевского мэра Виталия Кличко, изрядно потрепанной недавними уголовными делами. Пока публичная деятельность УДАР заточена вокруг благотворительного фонда "Украинская команда". Но собеседник в окружении мэра говорит, что едва ли УДАР ждет соответствующий ребрендинг.

"Наш базовый сценарий – что переговоры проваливаются и выборов в этом году не будет. И в случае с местными выборами – если их не будет по графику – есть свои нюансы. Потому что закон регламентирует легитимность президента и Рады после истечения срока их полномочий во время военного положения, но не регламентирует полномочия местных органов", – говорят у Кличко.

В законодательстве прописано, что выборы в местные советы, старост или мэров во время военного положения проводить нельзя. Однако нигде нет упоминания, что они могут продолжить исполнять свои полномочия до новых выборов, как это предусмотрено в случае с президентом и парламентом.

Получается, что срок полномочий всех действующих местных органов власти закончится в декабре этого года. Если осенью не будет очередных местных выборов и в Раде не придумают к тому времени какую-то юридическую формулу, как обеспечить их легитимность, Банковой придется создавать на местах военные администрации. А это несет свои риски для местного самоуправления, считает источник, близкий к Кличко.

Виталий Кличко (фото: Getty Images)

В политикуме говорят, что мэр Киева снова пытается налаживать горизонтальные отношения с различными местными элитами, например, Борисом Филатовым из Днепра и экс-премьером Владимиром Гройсманом, у которого традиционно сильные позиции на Виннитчине. Но собеседник в окружении Кличко утверждает, что подобная конструкция была актуальна пять лет назад, когда родилась идея создать "партию мэров" – но не срослось. "На будущее такое в теории совсем нельзя исключать. Но пока точно никаких актуальных переговоров ни с кем нет", – говорит он.

Будущее бело-голубого лагеря

О своем пересохранении в политике еще на один цикл задумываются и в бывшей ОПЗЖ, электоральное поле которое никуда не исчезло даже после всех событий последних лет. Но понимания своего будущего там пока нет.

Ранее там допускали, что могут пойти на парламентские выборы, сформировав условно новую партию во главе которой будет один из действующих нардепов – Юрий Павленко.

"Павленко – еще и действующий военный, у него репутация проукраинского политика. Но его придется долго раскручивать. Так что, вероятней всего, если и такая партия будет, то ее поведет Бойко", – говорит собеседник в экс-"Платформе".

Политическая неопределенность условного "бело-голубого" лагеря связана не только с тем, какими будут общественные симпатии и запрос на момент начала избирательной кампании, но и с тем, когда в принципе эти выборы пройдут.

"Несмотря на то, что сейчас переговорный процесс выглядит затянутым, потом оно все может пойти в разы и быстрее. Потому я склонен считать, что к какому-то прекращению огня мы придем в достаточно недалекой перспективе. Более того, я думаю, что где-то с мая мы увидим оживление предвыборных процессов", – говорят в экс-ОПЗЖ.

По их оценкам, первые выборы – одновременно президентские и парламентские – могут состоятся уже в этом году. Однако пройдут они между прекращением огня и формальным завершением войны, поскольку на это может напирать Россия, а вместе с ней – и США. В принципе, последние заявления Владимира Путина о введении "внешнего управления" в Украине для проведения тут выборов соответствуют этой концепции.

Какие изменения будут в "Слуге народа"

Партия власти хоть и тоже уверяет, что к выборам не готовится, но определенные наметки на счет ее будущего парламентского списка, конечно, имеются. Безусловно, все зависит от того, пойдет ли в итоге на выборы сам Зеленский и если да, то сможет ли он одержать победу. Пока в его окружении уверяют, что "плана Б" на случай, если рейтинги все же будут показывать победу Залужного во втором туре, у Банковой нет.

"У нас многие говорят, что в любом случае стоило бы пойти на выборы, и даже если их не выиграть, то хотя бы дать импульс на парламентские и по итогу получить хорошую фракцию. Хотя я не вижу желания на Банковой во что-то ввязываться, кроме как чтобы выигрывать" , – говорит РБК-Украина влиятельный нардеп из СН.

"Слуги народа", причем из разных внутренних группировок, подтверждают, что список партии Зеленского на выборах будет представлять собой солянку из 5-10 топ-"слуг" нынешнего созыва, людей Андрея Ермака, волонтеров и военных, различных лидеров мнений и звезд из разных сфер. Один из собеседников даже сравнил этот список с "Нашей Украиной" образца 2006 года, где наряду с бизнесменами и "любыми друзями" в Раде заседали певцы и писатели.

Заседание Верховной рады (фото: t.me/verkhovnaradaukrainy)

По словам видного депутата из СН, в прыжке эта партия, по оценкам, может набрать до 30%, при самых благоприятных условиях. Для формирования монобольшинства этого точно не хватит, потому придется искать партнеров. Пока самый вероятный – потенциальный политический проект известного волонтера Сергея Притулы, здесь мнения различных "слуг" тоже сходятся.

Зато более-менее явной является главная идея кампании. Обещать возвращение захваченных Россией территорией – априори едва ли выполнимая в короткой-средней перспективе задача, потому партия сфокусируется на более достижимом – вступление в ЕС.

"Мы приведем вас в Евросоюз – это, по сути, единственная большая идея, которая может зацепить людей. Как Порошенко в 2014 году обещал закончить войну", – говорит один из депутатов от СН.

Впрочем, добавляет он, сейчас выборы даже в разговорах между депутатами отошли на второе место, всех волнует то, что и остальных украинцев: каким будет наше будущее, сколько продлится этот условный мир или перемирие, какие планы можно строить.

Действительно, пока совершенно непонятно, получится ли в принципе заключить какое-то стабильное мирное соглашение с агрессорами. Или как в Корее, будет длящееся десятилетиями перемирие, которое потенциально может быть разрушено в любой момент.

"И главный вопрос: а есть ли у нас будущее вообще?" – заключает депутат из партии власти.