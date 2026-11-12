Выборы в США открыли окно для переговоров с Россией, - Зеленский

О подготовке масштабного обмена пленными рассказал и зять Трампа Джаред Кушнер. По его словам, сложнейшей частью переговоров остаются территориальные вопросы, но стороны обсуждают существенный обмен.

Зеленский уточнил, что он может охватить около 1200 пленных.

Президент заявил, что политические изменения в США и в других странах открывают окно возможностей для переговоров с Россией. Это заявление прозвучало через неделю после промежуточных выборов в США, где демократы получили большинство в Конгрессе.

По словам Зеленского, в Вашингтоне все более благосклонно относятся к участию Европы в переговорах.

"Мы хотим, чтобы Европа была не на маргинесе, не на обочине встреч. Мы хотим, чтобы в следующий раз она участвовала на равных, потому что это абсолютно справедливо", - сказал он.

Зеленский призвал европейских союзников наконец-то избрать своего представителя на переговорах.

"Нам нужно выбрать, кто будет представлять Европу. Нам нужно выбрать конкретных лидеров Европы. Нам нужно сделать это в ноябре", – подчеркнул президент в Дублине.

До сих пор Европа не могла договориться, кто будет говорить от ее имени. Премьер Италии Джорджа Мэлони в письме к главе Евросовета Антониу Средства предупредила, что несогласованность действий европейцев играет на руку тем, кто хочет продолжения войны.

По мнению Зеленского, если к переговорам присоединятся все стороны, прогресс может появиться уже в начале 2027 года.