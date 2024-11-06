Выборы в США: Трамп заявил об активной деятельности полиции в Филадельфии и Детройте

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил о якобы походе представителей полиции в районы избирательных участков в Филадельфии и Детройте. Местные власти опровергают высказывания об активизации правоохранительных органов там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам спикера департамента выборов Детройта Мэтта Фридмана, они "не знают о каком-либо присутствии полиции в городе во время выборов, кроме того, что было отмечено на пресс-конференции в прошлый четверг и широко сообщено по всей стране".

Представитель мэрии Детройта также заявил, что они не знают, о чем имел в виду Трамп в своей публикации в Truth Social: "Филадельфия и Детройт! Там сильные правоохранительные органы!!!"

Как заявил представителям СМИ главный операционный директор по выборам в городе Детройт Дэниел Бакстер, "ничего не изменилось" относительно присутствия полиции и планирования мероприятий в главном центре подсчета открепительных талонов в центре города Хантингтон Плейс.

На прошлой неделе он сообщил журналистам, что Детройт "разработал и поддерживает комплексный план безопасности" в партнерстве с местными и федеральными партнерами из правоохранительных органов, поскольку начался досрочный подсчет голосов.

Такое заявление прозвучало после прошлой публикации в сети, в которой Трамп ложно утверждал, что в Филадельфии происходит "массовая фальсификация".

Тогда двухпартийная группа чиновников Филадельфии уже заявила, что заявления Трампа являются безосновательными.

Выборы в США и усиление мер безопасности

Ранее сообщалось, что на фоне президентских выборов в США Вашингтон и более 20 штатов привлекают военных для защиты избирательных комиссий и правительственных зданий от вероятных протестов и силовых беспорядков сторонников Трампа после выборов.

Добавим, перед тем в Вашингтоне полиция устанавливает высокое ограждение вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Камалы Харрис.

Подробнее о том, будут ли беспорядки после выборов в США, и как это зависит от результатов - читайте в нашем отдельном материале.