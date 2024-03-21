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Выборы в США. Байден впервые с августа опередил Трампа в опросах

Фото: президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден по результатам социологических опросов впервые с августа прошлого года опередил своего конкурента на предстоящих выборах, бывшего главу государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные издания The Economist.

Согласно обновленным данным от 21 марта по соцопросам, Байден (представитель Демократической партии) набирает на один процент больше Трампа. В среднем показатели у действующего американского президента указываются на уровне 45% против 44% у его предшественника в должности, лидера "республиканцев".

Самые низкие и высокие уровни по опросам у Байдена и Трампа указываются в пределах 40-50% и Трампа 39-49% соответственно.

Отметим, что по данным The Economist по опросам, шансы Трампа на победу оценивались ниже, чем у Байдена, весь период с декабря 2022 по август 2023-го. А уже с прошлой осенью и этой весной экс-президент Штатов имел больший процент, вплоть до сегодняшнего дня, когда действующий глава государства смог вырваться вперед.

Президентские выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие экс-посол США в ООН Никки Гейли, но она в начале марта сняла свою кандидатуру с гонки.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган. Однако Байден столкнулся с проблемами: около 100 тыс. избирателей избрали в бюллетене вариант "не определился". Таким образом, избиратели поддержали Демократическую партию, но не перечисленных в бюллетене кандидатов, и являются протестом против действий Байдена по войне между Израилем и ХАМАС.

3 марта сообщалось, что согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, в гипотетическом матче-реванше Трамп опережает Байдена на пять пунктов.

Добавим, что 5 марта Байден и Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов. Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.

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Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США