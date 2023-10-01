Выборы в Словакии: лидер пророссийской партии будет идти в премьеры

Бывший премьер Словакии и лидер пророссийской партии Роберт Фицо снова будет баллотироваться на пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Фицо подтвердил свое намерение снова баллотироваться на пост премьер-министра. По его словам, конституционное большинство никогда не было приоритетом Дирекции.

Он также отметил, что большинство из 79 голосов - это комфортное большинство.

Справка:

Роберт Фицо является бывшим премьер-министром Словакии, который поддерживает пророссийские настроения.

Взгляды Фицо отражают традиционно теплые настроения в отношении России среди многих словаков, которые набрали силы в социальных сетях после начала войны в Украине.

Он также пообещал прекратить военные поставки в Украину и стремиться к мирным переговорам между Украиной и РФ.

Также Фицо неоднократно высказывал пророссийские нарративы. В частности, в августе, он заявил, что "война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Политическая сила HLAS Пеллегрини на третьем месте с 14,96% голосов. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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