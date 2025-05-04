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Выборы президента Румынии. Кто лидирует и будет ли второй тур: экзитполы

Бухарест, Воскресенье 04 мая 2025 21:25
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Выборы президента Румынии. Кто лидирует и будет ли второй тур: экзитполы Фото: Джордже Симион, ультраправый кандидат в президенты Румынии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ультраправый и антиукраинский кандидат Джордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии. Однако его ждет еще второй тур голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитполов CURS и "Авангрард", которые публикует румынское медиа hotnews.ro.

Результаты экзит-пола CURS:

  • Джордже Симион - 33,1%
  • Крин Антонеску - 22,9%
  • Никушор Дан - 20,9%
  • Виктор Понта - 14,7%
  • Елена Ласкони - 4,4%

Результаты экзит-пола "Авангард":

  • Джордже Симион - 30%
  • Крин Антонеску - 23%
  • Никушор Дан - 23%
  • Виктор Понта - 15%
  • Елена Ласкони - 4%

Как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому, 18 мая состоится второй тур выборов.

Так, по результатам экзитполов, во втором туре Симион может столкнуться с Антонеску (одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году исполнял обязанности президента) или Даном (мэром Бухареста, известным своей антикоррупционной деятельностью), у которых разница в поддержке на грани статистической погрешности.

Вторая попытка выборов в Румынии

Напомним, это уже второй раз за полгода Румыния проводит президентские выборы. Результаты первого голосования, которое состоялось в ноябре 2024 года, были отменены Конституционным судом Румынии.

Причиной такого решения стал громкий скандал вокруг ультраправого политика Келина Джорджеску, который неожиданно победил в первом туре выборов, хотя не имел никаких шансов по предвыборным прогнозам. Выяснилось, что этому способствовала нечестная избирательная кампания Джорджеску, в причастности к которой даже подозревают Россию.

Поскольку Джорджеску запретили снова баллотироваться, его в избирательной гонке сменил Джордже Симион, который обещал противодействовать военной помощи Украине, а в прошлом посягал на украинские территории.

Больше о выборах в Румынии - читайте в материале РБК-Украина.

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