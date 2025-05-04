Выборы президента Румынии. Кто лидирует и будет ли второй тур: экзитполы
Ультраправый и антиукраинский кандидат Джордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии. Однако его ждет еще второй тур голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитполов CURS и "Авангрард", которые публикует румынское медиа hotnews.ro.
Результаты экзит-пола CURS:
- Джордже Симион - 33,1%
- Крин Антонеску - 22,9%
- Никушор Дан - 20,9%
- Виктор Понта - 14,7%
- Елена Ласкони - 4,4%
Результаты экзит-пола "Авангард":
- Джордже Симион - 30%
- Крин Антонеску - 23%
- Никушор Дан - 23%
- Виктор Понта - 15%
- Елена Ласкони - 4%
Как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому, 18 мая состоится второй тур выборов.
Так, по результатам экзитполов, во втором туре Симион может столкнуться с Антонеску (одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году исполнял обязанности президента) или Даном (мэром Бухареста, известным своей антикоррупционной деятельностью), у которых разница в поддержке на грани статистической погрешности.
Вторая попытка выборов в Румынии
Напомним, это уже второй раз за полгода Румыния проводит президентские выборы. Результаты первого голосования, которое состоялось в ноябре 2024 года, были отменены Конституционным судом Румынии.
Причиной такого решения стал громкий скандал вокруг ультраправого политика Келина Джорджеску, который неожиданно победил в первом туре выборов, хотя не имел никаких шансов по предвыборным прогнозам. Выяснилось, что этому способствовала нечестная избирательная кампания Джорджеску, в причастности к которой даже подозревают Россию.
Поскольку Джорджеску запретили снова баллотироваться, его в избирательной гонке сменил Джордже Симион, который обещал противодействовать военной помощи Украине, а в прошлом посягал на украинские территории.
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