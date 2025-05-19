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Выборы президента в Польше: подсчитано 100% голосов, кто проходит во второй тур

Фото: Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная избирательная комиссия Польши объявила результаты первого тура президентских выборов. В следующий тур выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Согласно результатам голосования, во второй тур президентских выборов проходят:

  • кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов;
  • кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий - 29,54% голосов.

Тшасковский наибольшее количество голосов получил в Любушском (40,49%), Западнопоморском (40,31%) и Поморском (38,05%) воеводствах, а Невроцкий в Подкарпатском (42,77%), Свентокшиском (39,94%) и Люблинском (39,02%) воеводствах.

Также известно, что:

  • кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен получил 14,81% голосов;
  • кандидат от "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун - 6,34%;
  • кандидат от "Третьего пути" Шимон Головня - 4,99%;
  • кандидат от "Вместе" Адриан Зандберг - 4,86%;
  • кандидат от "Новой левицы" Магдалена Беят - 4,23%.

 

Выборы президента в Польше

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства соревновались 13 кандидатов.

По результатам соцопросов, наибольшие шансы выйти во второй тур имели либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий - глава Института национальной памяти, которого поддерживает правоконсервативная партия.

Подробнее о вероятном развитии событий во втором туре и возможных последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

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