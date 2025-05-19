Выборы президента в Польше: подсчитано 100% голосов, кто проходит во второй тур

Выборы президента в Польше

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства соревновались 13 кандидатов.

По результатам соцопросов, наибольшие шансы выйти во второй тур имели либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий - глава Института национальной памяти, которого поддерживает правоконсервативная партия.

Подробнее о вероятном развитии событий во втором туре и возможных последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

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