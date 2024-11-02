Выборы президента Молдовы. Эксперт оценила шансы Санду на победу во втором туре

Эксперт заявила, что надеется на победу проевропесйского кандидата президентской гонки.

Она отметила, что в следующем году в Молдове пройдут парламентские выборы, там будет большая битва. Как объяснила Грамада, Молдова - это парламентская республика, и первое лицо государства - премьер-министр. Поэтому важна битва за парламент, поскольку те, кто победит, создадут коалицию.

По словам эксперта, сейчас партия, которую поддерживает Майя Санду, немного на спаде из-за скандалов или реформ. По ее мнению, избирательная гонка будет тяжелая и для Майи Санду, и для ее оппонента Александра Стояногло.

"Для Санду за то, что она взяла все бремя за референдум и за реформы, которые не были доведены до конца, на себя. Взяла всю ответственность, и я вижу тенденцию, что есть категория людей, которые не за Стояногло, но будут голосовать против Санду только из-за того, что реформы не были доведены до конца", - сказала Анжела Грамада.

Эксперт добавила, что сейчас недостаточно показателей для того, чтобы сказать, что битва выиграна уже Майей Санду.

Грамада отметила, что диаспора показала хорошую явку в первом туре, а люди за границей голосовали за Санду. Но также есть опасения, что люди приехали на первый тур выборов, поскольку был еще и референдум, а на второй тур они не смогут прийти.