Выборы президента МОК: известен полный список кандидатов на место Баха

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК .

В данный момент должность занимает Томас Бах. Однако ранее немецкий функционер заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок.

Кандидаты объявят свои программы в закрытом режиме в январе 2025 года. Сами же выборы состоятся на сессии МОК 18-21 марта следующего года в Греции.

В список попали известные спортивные функционеры. В частности, президент World Athletics Себастьян Коэ, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, главы Международного союза велосипедистов и Международной федерации гимнастики – Давид Лапартьян и Моринари Ватанабе.

Претенденты на пост президента МОК

Фейсал ибн Хусейн (Иордания)

Себастьян Коэ (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Юхан Элиаш (Швеция)

Давид Лапартьян (Франция)

Моринари Ватанабе (Япония)

Кое принадлежит к кругу друзей Украины в международном спорте. Глава легкоатлетической федерации после полномасштабного вторжения РФ последовательно поддерживал бан для российских атлетов. В том числе и на Олимпийских играх-2024.

"Президент Мировой легкой атлетики лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян по всем дисциплинам и видам соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а сам Коэ системно поддерживает Украину и встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины", – заявил глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный в интервью РБК-Украина.

От Викеласа до Баха – кто возглавлял МОК

Первым президентом Международного олимпийского комитета в 1894 году стал греческий предприниматель, поэт и филолог, соратник Пьера де Кубертена – Деметриус Викелас. Именно он организовывал первые Олимпийские игры ХХ века в Афинах-1896. И только после завершения Олимпиады МОК возглавил сам Кубертен.

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