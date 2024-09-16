Выборы президента МОК: известен полный список кандидатов на место Баха
Международный олимпийский комитет (МОК) официально раскрыл имена семи кандидатов, претендующих на пост президента организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.
В данный момент должность занимает Томас Бах. Однако ранее немецкий функционер заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок.
Кандидаты объявят свои программы в закрытом режиме в январе 2025 года. Сами же выборы состоятся на сессии МОК 18-21 марта следующего года в Греции.
В список попали известные спортивные функционеры. В частности, президент World Athletics Себастьян Коэ, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, главы Международного союза велосипедистов и Международной федерации гимнастики – Давид Лапартьян и Моринари Ватанабе.
Претенденты на пост президента МОК
- Фейсал ибн Хусейн (Иордания)
- Себастьян Коэ (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Юхан Элиаш (Швеция)
- Давид Лапартьян (Франция)
- Моринари Ватанабе (Япония)
Кое принадлежит к кругу друзей Украины в международном спорте. Глава легкоатлетической федерации после полномасштабного вторжения РФ последовательно поддерживал бан для российских атлетов. В том числе и на Олимпийских играх-2024.
"Президент Мировой легкой атлетики лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян по всем дисциплинам и видам соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а сам Коэ системно поддерживает Украину и встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины", – заявил глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный в интервью РБК-Украина.
От Викеласа до Баха – кто возглавлял МОК
Первым президентом Международного олимпийского комитета в 1894 году стал греческий предприниматель, поэт и филолог, соратник Пьера де Кубертена – Деметриус Викелас. Именно он организовывал первые Олимпийские игры ХХ века в Афинах-1896. И только после завершения Олимпиады МОК возглавил сам Кубертен.
Все президенты МОК
- Деметриус Викелас (Греция) – 1894-1896 гг.
- Пьер де Кубертен (Франция) – 1896-1916, 1919-1925 гг.
- Годфруа де Блоне (Швейцария) – 1916-1919 гг. (и. о.)
- Анри де Байе-Латур (Бельгия) – 1925-1942 гг.
- Сигфрид Эдстрем (Швеция) – 1942-1952 гг. (в 1942-1946 гг. – и. о.)
- Эвери Брендедж (США) – 1952-1972 гг.
- Майкл Моррис (Ирландия) – 1972-1980 гг.
- Хуан Антонио Самаранч (Испания) – 1980-2001 гг.
- Жак Рогге (Бельгия) – 2001-2013 гг.
- Томас Бах (Германия) – 2013-2025 гг.
Ранее Министр Бидный сделал заявление о проведении Олимпиады в Украине.
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