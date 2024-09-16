Вибори президента МОК: відомий повний перелік кандидатів на місце Баха

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК .

Зараз посаду обіймає Томас Бах. Однак раніше німецький функціонер заявив, що не збирається балотуватися на новий термін.

Кандидати оголосять свої програми у закритому режимі в січні 2025 року. Самі ж вибори відбудуться на сесії МОК 18-21 березня наступного року в Греції.

До списку потрапили відомі спортивні функціонери. Зокрема, президент World Athletics Себастьян Кое, очільник Міжнародної федерації лижного спорту Юхан Еліаш, глави Міжнародного союзу велосипедистів і Міжнародної федерації гімнастики – Давід Лапарт'ян і Морінарі Ватанабе.

Претенденти на посаду президента МОК

Фейсал ібн Хусейн (Йорданія)

Себастьян Кое (Велика Британія)

Кірсті Ковентрі (Зімбабве)

Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія)

Юхан Еліаш (Швеція)

Давід Лапарт'ян (Франція)

Морінарі Ватанабе (Японія)

Кое належить до кола друзів України в міжнародному спорті. Очільник легкоатлетичної федерації після повномасштабного вторгнення РФ послідовно підтримував бан для російських атлетів. Зокрема, і на Олімпійських іграх-2024.

"Президент Світової легкої атлетики лорд Себастьян Кое домігся принципового рішення відсторонити усіх росіян з усіх дисциплін та видів змагань. У керівництві цієї організації немає жодного росіянина, а сам Кое системно підтримує Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки підтримки України", – заявив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в інтерв'ю РБК-Україна.

Від Вікеласа до Баха – хто очолював МОК

Першим президентом Міжнародного олімпійського комітету в 1894 році став грецький підприємець, поет і філолог, соратник П'єра де Кубертена – Деметріус Вікелас. Саме він організовував перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах-1896. І лише після завершення Олімпіади МОК очолив сам де Кубертен.

Усі президенти МОК