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Вибори президента МОК: відомий повний перелік кандидатів на місце Баха

Лозанна, Понеділок 16 вересня 2024 17:08
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Вибори президента МОК: відомий повний перелік кандидатів на місце Баха Фото: Себастьян Кое під час зустрічі з Володимиром Зеленським (mms.gov.ua)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно розкрив імена семи кандидатів, які претендуватимуть на посаду президента організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.

Зараз посаду обіймає Томас Бах. Однак раніше німецький функціонер заявив, що не збирається балотуватися на новий термін.

Кандидати оголосять свої програми у закритому режимі в січні 2025 року. Самі ж вибори відбудуться на сесії МОК 18-21 березня наступного року в Греції.

До списку потрапили відомі спортивні функціонери. Зокрема, президент World Athletics Себастьян Кое, очільник Міжнародної федерації лижного спорту Юхан Еліаш, глави Міжнародного союзу велосипедистів і Міжнародної федерації гімнастики – Давід Лапарт'ян і Морінарі Ватанабе.

Претенденти на посаду президента МОК

  • Фейсал ібн Хусейн (Йорданія)
  • Себастьян Кое (Велика Британія)
  • Кірсті Ковентрі (Зімбабве)
  • Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія)
  • Юхан Еліаш (Швеція)
  • Давід Лапарт'ян (Франція)
  • Морінарі Ватанабе (Японія)

Кое належить до кола друзів України в міжнародному спорті. Очільник легкоатлетичної федерації після повномасштабного вторгнення РФ послідовно підтримував бан для російських атлетів. Зокрема, і на Олімпійських іграх-2024.

"Президент Світової легкої атлетики лорд Себастьян Кое домігся принципового рішення відсторонити усіх росіян з усіх дисциплін та видів змагань. У керівництві цієї організації немає жодного росіянина, а сам Кое системно підтримує Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки підтримки України", – заявив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в інтерв'ю РБК-Україна.

Від Вікеласа до Баха – хто очолював МОК

Першим президентом Міжнародного олімпійського комітету в 1894 році став грецький підприємець, поет і філолог, соратник П'єра де Кубертена – Деметріус Вікелас. Саме він організовував перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах-1896. І лише після завершення Олімпіади МОК очолив сам де Кубертен.

Усі президенти МОК

  • Деметріус Вікелас (Греція) – 1894-1896 рр.
  • П'єр де Кубертен (Франція) – 1896-1916, 1919-1925 рр.
  • Годфруа де Блоне (Швейцарія) – 1916-1919 рр. (в. о.)
  • Анрі де Байє-Латур (Бельгія) – 1925-1942 рр.
  • Сігфрід Едстрьом (Швеція) – 1942-1952 рр. (у 1942-1946 рр. – в.о.)
  • Евері Брендедж (США) – 1952-1972 рр.
  • Майкл Морріс (Ірландія) – 1972-1980 рр.
  • Хуан Антонио Самаранч (Іспанія) – 1980-2001 рр.
  • Жак Рогге (Бельгія) – 2001-2013 рр.
  • Томас Бах (Німеччина) – 2013-2025 рр.

Раніше Міністр Бідний зробив заяву щодо проведення Олімпіади в Україні.

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олімпійський комітет Томас Бах
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