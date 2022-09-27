Выборы после войны. ЦИК изложила главные дилеммы и пути их решения

Так, Комиссия направила соответствующему комитету Верховной рады предложения по урегулированию основных процедурных моментов по внесению изменений в Избирательный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законы Украины.

В частности, проектом закона предлагается предусмотреть возможность создания на временной основе дополнительных избирательных участков и дополнительных заграничных избирательных участков.

Так, на территории Украины в случае необходимости дополнительные избирательные участки образовывались бы в местах компактного поселения ВПЛ. На территории иностранных государств дополнительные избирательные участки могли бы образовываться как при зарубежном дипломатическом учреждении Украины, так и за их пределами.

Кроме того, ЦИК предлагает ряд изменений в избирательное законодательство, касающиеся кандидатов на выборах. В частности, о праве выдвижения кандидатов, которое не может быть реализовано через политическую партию и ее местные организации, если деятельность такой партии запрещена или ее регистрация аннулирована в установленном законом порядке.

Еще одним правовым следствием запрета деятельности политической партии, по мнению Комиссии, должен стать запрет осуществления замещения нардепов, депутатов ВР Крыма, местных советов, полномочия которых досрочно прекращены и избраны по избирательным спискам политических партий (местных организаций политических партий), деятельность которых запрещена.

Кроме того, по убеждению Комиссии, следует в разумной степени усилить имеющиеся в избирательном законодательстве ограничения по наблюдению за выборами лицами, действия которых могут угрожать основам нацбезопасности, поскольку риски влияния иностранных государств, в частности РФ, на внутренние дела в Украине из-за вмешательства в избирательный процесс остаются достаточно высокими.

ЦИК также подчеркивает необходимость установления безусловного порядка финансирования подготовки и проведения выборов местным советом.

Комиссия также приняла во внимание необходимость усовершенствования действующего законодательства в части регулирования процедуры установления невозможности проведения выборов на отдельных территориях и избирательных участках.

Также возможное обсуждение потребует вопрос организации подготовки и проведения выборов на соответствующих территориях, в частности, после деоккупации Крымского полуострова.