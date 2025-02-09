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Выборы во время войны могут привести к потере армии, - Зеленский

Воскресенье 09 февраля 2025 18:44
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Выборы во время войны могут привести к потере армии, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Для того, чтобы провести выборы в Украине, необходимо приостановить или закончить военное положение. Если это сделать, тогда наша страна потеряет армию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для британского вещателя ITV News.

Комментируя эту тему, глава государства отметил, что в период войны украинцы против выборов, поскольку понимают, что произойдет.

"Во время войны наше население против выборов. Все люди против. Почему? Потому что все понимают, что произойдет. Что такое выборы? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение, или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряли армию. И в принципе "русские будут счастливы". Вопрос боеспособности, духа - ты теряешь", - пояснил президент.

Напомним, что в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что он готов к любому формату переговоров с Россией, однако если бы имел четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

Также он сказал, что завершение войны в 2025 году возможно и для этого есть все возможности. Президент отметил, что необходимо усиление санкций и предоставление гарантий безопасности Украине.

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