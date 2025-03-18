Как украинцы относятся к нынешней власти: свежий опрос

Нынешняя власть в Украине вызывает у граждан широкий спектр чувств. Отношение в значительной степени зависит от того, доверяют ли они президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Респондентам был зачитан перечень из 12 чувств / эмоций, из которых их просили выбрать до трех ответов. Однако можно было назвать и свой вариант.

Чаще всего говорили о разочаровании (32% среди всех респондентов) и надежде (28%). Далее следуют такие ответы, как стыд (17%), злость (16%), сочувствие (15%), гордость (13%), ненависть (11%).

Относительно меньше всего респондентов говорили о страхе (8%), благодарности (8%), равнодушии (6%), симпатии (6%) и смехе (4%).

Среди тех, кто не доверяет Зеленскому, однозначно преобладают критические / негативные эмоции (в частности, 55% говорят о разочаровании, а 35% - о даже злости).

В то же время среди тех, кто доверяет Зеленскому, спектр чувств / эмоций хоть и имеет уклон в сторону положительных, но при этом довольно пестрый (например, с одной стороны, 41% говорят о надежде, 22% - о сочувствии, 19% - о гордости, но каждый пятый (21%) говорит и о разочаровании).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опрос проходил на фоне обострения отношений Украины и США и по отдельным показателям видно большее единение общества, в частности, и в вопросе отношения к власти.

"Впрочем, уровень единения вокруг власти, разумеется, не достигает того уровня, который украинцы демонстрировали сразу после полномасштабного вторжения в 2022 году. Как показывают результаты этого опроса, мы видим пестрый спектр эмоций/чувств относительно нынешней власти - в достаточно существенной степени присутствуют как выразительно негативные, так и однозначно положительные эмоции/чувства", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14-24 февраля 2025 года среди 1000 респондентов.