Выборы генсека НАТО могут совместить с избранием руководства ЕС, - Politico

Этой осенью истекает срок полномочий лидера Североатлантического альянса, который продлевался уже несколько раз - с 2014 года.

При этом, по словам дипломатов, союзники по НАТО сейчас изучают возможность еще раз продлить полномочия Столтенберга до саммита Альянса в Вашингтоне в 2024 году.

Такой шаг даст больше времени для поиска преемника, но в то же время сделает частью политической борьбы в год выборов в ЕС за то, кто будет руководить основными институтами Евросоюза в течение следующих 5 лет.

Подобный вариант, чтобы "гонка" в НАТО стала частью выборной кампании на высшие должности в ЕС, одобряют не все европейские дипломаты.

Столтенберг скорее всего останется генсеком НАТО

При этом многие среди союзников считают, что Йенс Столтенберг пока не может уйти со своего поста, так как вопрос о преемнике остается открытым. Дипломаты полагают, что если НАТО не сможет найти ему замену в ближайшие несколько недель, глава Альянса, скорее всего, останется.

Дискуссия о ЕС развернется после европейских выборов в июне 2024 года, когда состоятся выборы в Европейский парламент. Результаты повлияют на то, кто будет руководить исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией и Европейским советом, в который входят 27 лидеров блока, а также парламентом.

В публикации отмечаются, что результат может также повлиять на то, кто возглавит НАТО, если все рабочие места будут объединены в одну политическую дискуссию.

Какая альтернатива на пост генсека

Члены Североатлантического союза в последние недели пытались достичь консенсуса относительно любого из главных кандидатов, среди которых премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

При этом, как заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в разговоре с журналистами в Брюсселе, если не удастся договориться о кандидатуре, он будет выступать за продление полномочий Столтенберга на посту генсека Альянса.

Между тем, сам Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генсека НАТО после того, как срок действия мандата истечет этой осенью.