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Выборы в Европарламент: экзит-пол обнародовал первые результаты в Нидерландах, - NOS

Нидерланды, Пятница 07 июня 2024 05:09
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Выборы в Европарламент: экзит-пол обнародовал первые результаты в Нидерландах, - NOS Фото: у Нидерландов есть шанс увеличить число представителей в Европарламенте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

По результатам экзитпола, на выборах в Европейский парламент в Нидерландах лидируют три партии. Суммарно они имеют шанс получить 15 мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Издание отмечает, что крупнейшими партиями на выборах стали "Зеленые левые" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), которая объединила усилия с "Трудовой партией" (PvdA), а также "Партия свободы" (PVV).

Согласно окончательным результатам экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos I&O, альянс "Зеленых левых" и "Трудовой партии" имеет шанс получить в Европарламенте восемь, а "Партия свободы" - семь мест.

Погрешность экзитпола составляет плюс-минус одно место, поэтому пока неизвестно, какая партия стала крупнейшей от Нидерландов. Окончательная картина вырисуется после объявления официальных результатов голосования.

По данным Ipsos I&O, явка на выборах составила 47%. Это выше выборов в 2019 году, когда свой долг выполнили 42% избирателей.

На сегодняшний день "Партия свободы" не имеет ни одного места в Европарламенте, а "Зеленые левые" и "Трудовая партия" суммарно имеют девять мест.

В целом, у Нидерландов в Европарламенте 31 место. Семь партий балансируют на грани, то есть могут получить одно место, либо остаться без представительства в органе. Среди них "Форум за демократию" (FVD), который возглавляет Тьерри Боде - единственная партия, которая лоббирует налаживание связей с Россией и прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

Выборы в Европарламент

В 27 странах ЕС проходят выборы в Европейский парламент. Голосование в Нидерландах началось в четверг, 6 июня.

По результатам нынешнего волеизъявления, в Европарламент изберут на 15 депутатов больше, чем во время выборов 2019 года, всего будет 720 членов.

Тем временем президент Европейского Совета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

О том, чем закончатся выборы в Европарламент и что они значат для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.

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