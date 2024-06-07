Вибори до Європарламенту: екзитпол оприлюднив перші результати у Нідерландах, - NOS

За результатами екзитполу, на виборах до Європейського парламенту в Нідерландах лідирують три партії. Сумарно вони мають шанс здобути 15 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Видання зазначає, що найбільшими партіями на виборах стали "Зелені ліві" (GroenLinks-PvdA, GroenLinks), що об'єднала зусилля з "Трудовою партією" (PvdA), а також "Партія свободи" (PVV).

За остаточними результатами екзитполу, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, альянс "Зелених лівих" і "Трудової партії" має шанс здобути в Європарламенті вісім, а "Партія свободи" - сім місць.

Похибка екзитполу становить плюс-мінус одне місце, тому наразі невідомо, яка партія стала найбільшою від Нідерландів. Остаточна картина вималюється після оголошення офіційних результатів голосування.

За даними Ipsos I&O, явка на виборах склала 47%. Це вище за вибори у 2019 році, коли свій обов'язок виконали 42% виборців.

На сьогоднішній день "Партія свободи" не має жодного місця у Європарламенті, а "Зелені ліві" і "Трудова партія" сумарно мають дев'ять місць.

Загалом, Нідерланди мають у Європарламенті 31 місце. Сім партій балансують на межі, тобто можуть отримати одне місце, або залишитися без представництва в органі. Серед них "Форум за демократію" (FVD), який очолює Тьєррі Боде - єдина партія, що лобіює налагодження зв'язків з Росією та припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.