Выборы в Европарламент. Кто участвует и какая позиция партий по Украине

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На общеевропейских выборах, которые будут проходить с 6 по 9 июня, за места в Европарламенте будут соревноваться национальные партии стран ЕС. Но, как уже рассказывало РБК-Украина ранее, в Европарламенте национальные партии разных стран ЕС объединяются в общеевропейские фракции.

Таких фракций в Европарламенте сегодня семь:

фракция Европейской народной партии;

фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D);

фракция "Обновить Европу" (Renew Europe);

фракция Зеленые/Европейский свободный альянс (Greens-EFA);

фракция европейских консерваторов и реформистов (ECR);

фракция "Идентичность и демократия";

фракция Европейских объединенных левых (GUE/NGL).

Каждая из этих фракций объединяет вокруг себя партии со схожими внутри- и внешнеполитическими взглядами. А значит, каждая фракция может иметь и разную позицию по Украине. Ниже РБК-Украина расскажет о каждой из фракций Европарламента и их отношении к Украине.

Европейская народная партия

Фракция Европейской народной партии - крупнейшая группа в Европарламенте (созданная вокруг одноименной общеевропейской партии) состоит преимущественно из политиков христианско-демократической, консервативной и либерально-консервативной ориентации. Сегодня ЕНП имеет 176 мест в Европарламенте.

Среди самых известных участников ЕНП - немецкие Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, представительницами которых являются экс-канцлер Ангела Меркель и действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в ЕНП входил и венгерский "Фидес", лидером которого является одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако в 2021 году партия Орбана решила выйти из фракции ЕНП, а затем и вообще из общеевропейской партии. Однако фактически Орбан действовал на опережение, поскольку ЕНП и сама планировала выдворить "Фидес" из своего состава.

Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен является представительницей ЕНП (фото: Getty Images)

Причиной такого "разрыва" в самом "Фидесе" называли якобы миграционный кризис 2015 года, но отношения партии Орбана и ЕНП начали разваливаться еще раньше из-за политической войны венгерского премьера с Брюсселем. Большую роль сыграло и негативное отношение Орбана к Украине.

Ведь Европейская народная партия, безусловно, на стороне украинцев. Как в вопросе преступной агрессии РФ, так и в вопросе вступления Украины в Европейский союз. В марте этого года ЕНП даже предложила ЕС собственный план победы Украины, который среди прочего заключался в увеличении военной, экономической и политической поддержки Украины.

“Ситуация в Украине всегда будет важной для нас, поэтому в вашей поддержке Европа должна быть единой, сильной и активной. Европейцы очень близки с украинцами и солидарны с вами в вашей борьбе. И я надеюсь на наш общий будущий успех в семье европейских народов”, - заявлял ранее президент ЕНП Манфред Вебер.

Прогрессивный альянс социалистов и демократов

Фракция Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – ведущая левоцентристская политическая группа в Европейском парламенте и вторая по величине. Сегодня S&D имеет 139 мест в Европарламенте.

В состав фракции S&D, в частности, входит немецкая Социал-демократическая партия, выходцем которой является действующий канцлер Олаф Шольц.

Фото: фракция S&D является одним из друзей Украины в Европарламенте (фото: Getty Images)

Как объясняют в S&D, члены фракции выступают за социальную справедливость, рабочие места и рост, права потребителей, устойчивое развитие, реформу финансового рынка и права человека для "создания более сильной и демократической Европы" и "лучшего будущего для всех".

Как и ЕНП, Прогрессивный альянс социалистов и демократов поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией и стремлении стать частью Евросоюза.

"Мы неуклонно поддерживаем Украину и будем призывать страны ЕС и международных партнеров помогать остановить войну России. Наше обязательство распространяется на помощь в восстановлении Украины и поддержку ее интеграции в ЕС", - уверяет S&D на своем сайте.

"Обновить Европу" (Renew Europe)

Renew Europe - молодая европейская фракция, основанная в 2019 году и ставшая преемником Альянса либералов и демократов за Европу (эта фракция существовала в Европарламенте с 2004 по 2019 год). Третья по величине - имеет 102 места в Европарламенте.

Известнейшими представителями фракции Renew Europe, которая имеет либеральные взгляды, являются президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Эстонии Кая Каллас, премьер Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры Бельгии и Словении.

Фото: фракция Renew Europe появилась в ЕП в 2019 году (flickr.com)

В марте этого года глава фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Айер посещала Киев и встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы очень хотим, чтобы Украина одержала победу в войне. Мы неоднократно подчеркивали, что это касается безопасности Европы", – говорила она, находясь в Киеве.

Зеленые/Европейский свободный альянс (Greens-EFA)

Фракция Европейской партии зеленых и Европейского свободного альянса (Greens-EFA) имеет в основе две одноименные европейские партии. К Greens-EFA относятся 72 депутата в Европарламенте.

Сегодня фракция включает прежде всего членов различных зеленых движений, а также депутатов Европарламента от Европейского свободного альянса, представляющих интересы национальных меньшинств и отстаивающих свое право на автономию или самоопределение.

Среди членов Greens-EFA - немецкая партия Зеленых, входящая в коалиционное правительство Германии. Представителями Зеленых являются, в частности, немецкие министры Анналена Бербок и Роберт Габек.

Фото: Greens-EFA состоит из членов различных зеленых движений ЕС (Getty Images)

Политика Greens-EFA направлена на защиту климата, борьбу за демократию, обеспечение социальной справедливости и прав человека и право на самоопределение. Фракция Greens-EFA также является одним из друзей Украины в Европарламенте.

"Мы решительно поддерживаем сотрудничество с Украиной на ее пути к вступлению в ЕС и выступаем за ее интеграцию в ЕС. Мы осуждаем агрессию России против Украины и требуем немедленного вывода российских войск для поддержки независимости и территориальной целостности Украины", - говорится на сайте фракции.

Европейские консерваторы и реформисты

Фракция Европейских консерваторов и реформистов (ECR) была создана после выборов в Европарламент в 2009 году европейскими консервативными партиями по инициативе британских консерваторов. В нее сегодня входят 69 депутатов Европарламента.

Идеологически фракция в основном евроскептическая, антифедералистская и правая, с правоцентристскими и ультраправыми крыльями. Фракция выступает против "бесконтрольной евроинтеграции", расширения ЕС и его потенциального превращения в федеративную европейскую сверхдержаву.

Крупнейшей партией во фракции по количеству евродепутатов является польская "Право и справедливость", представителями которой являются президент Польши Анджей Дуда и бывший премьер Матеуш Моравецкий.

Несмотря на евроскептические взгляды, ECR состоит преимущественно из проукраинских и антироссийских партий. Соответственно в вопросах агрессии РФ и интеграции в ЕС фракция крепко стоит на стороне Украины.

Фото: фракция ECR ярый сторонник Украины в Европарламенте (Getty Images)

Вместе с другими проукраинскими фракциями, такими как ЕНП, S&D, Renew Europe и Зеленые, ECR неоднократно призывала Евросоюз к выполнению своего обязательства по поддержке Украины и увеличению военной помощи.

"Не может быть усталости от Украины в Европе, когда не только безопасность Украины, но и безопасность всего европейского континента зависит от того, не выиграет ли Россия эту войну. ЕС не должен оставлять никаких сомнений в том, что он будет сохранять свою решимость поддерживать Украину в освобождении ее народа, освобождении ее территорий и восстановлении полного контроля над всей ее территорией в пределах международно признанных границ", - говорилось в совместном заявлении фракций в январе этого года.

"Идентичность и демократия"

"Идентичность и демократия" - ультраправая фракция, образованная французским политиком Марин Ле Пен в июне 2019 года. Сегодня ИД имеет в Европарламенте 49 депутатских мандатов.

В состав ИД входят националистические, народнические и евроскептические национальные партии, имеющие пророссийские взгляды. Она является правопреемницей группы "Европа наций и свободы", которая существовала в предыдущем созыве Европарламента.

Главой фракции в Европарламенте является итальянский политик Марко Занни, являющийся представителем откровенно пророссийской правой партии Лига Севера.

До недавнего времени частью ИД была немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая славится своими тесными отношениями с Россией, более того - получает финансирование из Москвы.

AfD занимает откровенно антиукраинскую и антизападную позицию и распространяет в Европе российские нарративы о войне. В частности, лидер партии Тино Хрупалла говорил, что завершение российской войны потерей украинских территорий станет "хорошим днем" и сравнивал Украину с нацистской Германией. Кроме того, AfD обвиняли помощь РФ в препятствовании военной поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Фото: немецкая AfD входила во фракцию «Идентичность и демократия» (Getty Images)

Однако фактически за две недели до выборов в Европарламент фракция "Идентичность и демократия" исключила AfD из своего состава. На такой шаг пошли после заявления главного кандидата от AfD Максимилиана Кра о том, что не все нацистские отряды СС были преступниками. Это заявление стоило ему должности в руководстве AfD и баллотировании на выборах.

Но другие члены ИД не слишком отличаются от немецкой AfD в своих взглядах по Украине. Так что эту фракцию можно отнести к врагам Украины.

Европейские объединенные левые (GUE/NGL)

Европейские объединенные левые (GUE/NGL) - левая политическая фракция, представители которой принадлежат к разным коммунистическим, социалистическим и экологическим партиям стран ЕС. Сегодня в GUE/NGL входят 37 депутатов Европарламента.

В отличие от ультраправой "Идентичности и демократии", европейские левые пытаются балансировать в вопросе российской агрессии против Украины. Как говорится на сайте GUE/NGL, фракция осуждает "войну режима Путина" и солидарна с украинцами, страдающими и теряющими свои жизни и дома, и россиянами, которые "противостоят войне, несмотря на жесткие репрессии".

В то же время GUE/NGL выступает за прекращение огня и вывод российских войск из Украины, но для достижения такой цели, по мнению фракции, ЕС и НАТО должны прекратить действия, "подрывающие возможность диалога", и стать посредниками в переговорах между Украиной и РФ.

Кроме того, GUE/NGL против милитаризации Евросоюза, выражающейся в наращивании военной силы и оборонно-промышленного комплекса в ЕС.

"Нет войне. Нет эскалации. Нет милитаризма ЕС", - кратко описывает фракция свои политические взгляды.