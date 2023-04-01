Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны: комиссия определилась с кандидатами
Конкурсная комиссия во время заседания 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:
- Яровая Богдана Эдуардовна - 32 704 (голосов - ред.);
- Николаенко Татьяна Владимировна - 26 941;
- Свирко Олег Станиславович - 23 864;
- Шуба Анастасия Вадимовна - 23 170;
- Прудковских Виктор Вячеславович - 22 795;
- Кальницкий Виталий Владимирович - 22 580;
- Пионтковский Константин Анатольевич - 21 919;
- Грушовец Евгений Анатольевич - 21 731;
- Оджиковский Виталий Олегович - 21 532;
- Остапенко Дмитрий Николаевич - 21 295;
- Григорян Артак Владиевич - 20 996;
- Масюк Виталий Владимирович - 19 927;
- Кривошея Геннадий Григорьевич - 1 990;
- Геращенко Александр Владимирович - 1 939;
- Трегуб Елена Николаевна - 1 664.
Заключение Комиссии оформлено в протокол и передано на рассмотрение Министерства обороны.
Госсекретарь Минобороны Константин Ващенко проинформировал по состоянию на 17:00 31 марта поступило более 10 письменных обращений, которые содержали жалобы и апелляции на результаты голосования как от 11 участников конкурса, так и от общественных организаций.
Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.
Учитывая это, заявители обращаются в Минобороны с требованием не принимать решения о формировании состава Совета.
Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.
Совет обретет полномочия после принятия соответствующего решения Минобороны, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, посля ряда скандалов Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.
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