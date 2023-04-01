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Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны: комиссия определилась с кандидатами

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Суббота 01 апреля 2023 00:57
Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны: комиссия определилась с кандидатами Фото: Комиссия определилась с кандидатами в антикоррупционный совет при Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Конкурсная комиссия во время заседания 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:

  • Яровая Богдана Эдуардовна - 32 704 (голосов - ред.);
  • Николаенко Татьяна Владимировна - 26 941;
  • Свирко Олег Станиславович - 23 864;
  • Шуба Анастасия Вадимовна - 23 170;
  • Прудковских Виктор Вячеславович - 22 795;
  • Кальницкий Виталий Владимирович - 22 580;
  • Пионтковский Константин Анатольевич - 21 919;
  • Грушовец Евгений Анатольевич - 21 731;
  • Оджиковский Виталий Олегович - 21 532;
  • Остапенко Дмитрий Николаевич - 21 295;
  • Григорян Артак Владиевич - 20 996;
  • Масюк Виталий Владимирович - 19 927;
  • Кривошея Геннадий Григорьевич - 1 990;
  • Геращенко Александр Владимирович - 1 939;
  • Трегуб Елена Николаевна - 1 664.

Заключение Комиссии оформлено в протокол и передано на рассмотрение Министерства обороны.

Госсекретарь Минобороны Константин Ващенко проинформировал по состоянию на 17:00 31 марта поступило более 10 письменных обращений, которые содержали жалобы и апелляции на результаты голосования как от 11 участников конкурса, так и от общественных организаций.

Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.

Учитывая это, заявители обращаются в Минобороны с требованием не принимать решения о формировании состава Совета.

Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.

Совет обретет полномочия после принятия соответствующего решения Минобороны, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, посля ряда скандалов Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.

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Министерство обороны Украины
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