Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны: комиссия определилась с кандидатами

Конкурсная комиссия во время заседания 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:

Яровая Богдана Эдуардовна - 32 704 (голосов - ред.);

Николаенко Татьяна Владимировна - 26 941;

Свирко Олег Станиславович - 23 864;

Шуба Анастасия Вадимовна - 23 170;

Прудковских Виктор Вячеславович - 22 795;

Кальницкий Виталий Владимирович - 22 580;

Пионтковский Константин Анатольевич - 21 919;

Грушовец Евгений Анатольевич - 21 731;

Оджиковский Виталий Олегович - 21 532;

Остапенко Дмитрий Николаевич - 21 295;

Григорян Артак Владиевич - 20 996;

Масюк Виталий Владимирович - 19 927;

Кривошея Геннадий Григорьевич - 1 990;

Геращенко Александр Владимирович - 1 939;

Трегуб Елена Николаевна - 1 664.

Заключение Комиссии оформлено в протокол и передано на рассмотрение Министерства обороны.

Госсекретарь Минобороны Константин Ващенко проинформировал по состоянию на 17:00 31 марта поступило более 10 письменных обращений, которые содержали жалобы и апелляции на результаты голосования как от 11 участников конкурса, так и от общественных организаций.

Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.

Учитывая это, заявители обращаются в Минобороны с требованием не принимать решения о формировании состава Совета.

Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.

Совет обретет полномочия после принятия соответствующего решения Минобороны, о чем будет сообщено дополнительно.