Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция

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"С выборами такая же история, как и со снятием Шмыгаля: раз в несколько месяцев тема всплывает, все пишут статьи, обсуждают, потом ничего не происходит, тема уходит, и так по кругу", – говорит РБК-Украина собеседник во власти.

Сейчас как раз наступил очередной виток: и о выборах, и о возможной отставке правительства активно говорят в кулуарах. Пообщавшись с многочисленными собеседниками в различных группах власти и оппозиции, РБК-Украина пришло к выводу: проведение выборов пока в полном тумане (что не мешает отдельным людям уже активно заниматься этим вопросом), – тогда как перезагрузка Кабмина имеет вполне реальные очертания.

Что говорят о выборах в "Слуге народа" и на Банковой

Тема выборов никогда не исчезала из украинской политической повестки дня, разве что в первые несколько недель полномасштабной войны. Когда российские войска оттеснили от Киева, в столицу вернулась большая политика, и ее неотъемлемый компонент – выборы.

Собеседник издания в одной из оппозиционных фракций перечисляет ряд причин, способствующих проведению выборов в более-менее обозримой перспективе: общий институциональный кризис органов власти ("дольше года эта вся конструкция не выдержит"), предстоящий тяжелый осенне-зимний сезон, участившиеся разговоры о "мирном плане", в том числе от представителей власти.

Но при этом он же признает: пока никаких признаков реальной подготовки к выборам в рядах "слуг народа" не заметно.

В самой "Слуге народа", как и в Офисе президента, тоже уверяют: к выборам сейчас никто у них системно не готовится. "Слово "выборы" у нас вообще не звучит", – говорят на Банковой. И добавляют: сейчас все внимание сосредоточено на внешнеполитическом треке.

Действительно, даже на фоне привычной с начала большой войны зарубежной активности Владимира Зеленского последние несколько недель были особенно ударными: различные встречи, форумы и саммиты следовали буквально один за другим.

Помимо выбивания для Украины необходимого оружия и финансов, эта активность имела еще одно косвенное последствие – если где-то в цивилизованном мире у кого-то и были какие-то сомнения в легитимности украинского президента, теперь они исчезли полностью. Даже запустившие кампанию о "нелегитимном Зеленском" россияне в последнее время заметно сбавили обороты. В провоенных Z-каналах эти тезисы еще встречаются, но и самим агрессорам, очевидно, стало понятно: тема "не взлетает" ни в самой Украине, ни в мире.

При этом перспективы проведения выборов в Украине главным образом зависят от того же внешнеполитического трека, причем в самых разных аспектах. Стабильный поток вооружений улучшит ситуацию на фронте, позволив занять более выгодную "переговорную позицию". Кредиты и гранты помогут удержать экономику и социальную стабильность.

Наконец, самое главное - готовность Запада поддержать украинское видение окончания войны или, напротив, давление с целью принудить Киев к "болезненным компромиссам" с РФ определит модальности и тайминг окончания войны.

Владимир Зеленский на Саммите мира (фото: president.gov.ua)

Война является главным препятствием на пути к проведению выборов. К нынешнему времени во власти сложился консенсус о том, что в текущих условиях проводить выборы нельзя. Причины уже многократно озвучивались: неопределенность с территориями, на которых эти выборы можно проводить; нерешенный вопрос с голосованием миллионов украинцев за рубежом и миллионов ВПЛ внутри страны; участие в выборах военнослужащих; всевозможные проблемы с безопасностью голосования и подсчета голосов и т.д.

Наконец, финансирование выборов. Как говорил Зеленский еще в прошлом году, "забирать деньги от оружия и давать их на выборы я не буду". К тому же проведение выборов во время войны потребует многочисленных изменений в законодательстве, провести которые через Раду – отдельная сложная задача.

Таким образом, формулировка "первые послевоенные выборы" на данный момент выглядит безальтернативной.

А поскольку время и условия окончания войны совершенно не определены, то и сами выборы – пока в полном тумане. "Слишком много "черных лебедей" и непредсказуемых вводных", – говорит собеседник на Банковой, и называет одну из них: возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Но это не означает, что к выборам в Украине никто не готовится. Скорее, даже наоборот.

"У всех возня по теме выборов. Кроме нас. У нас считают, что партия президента и так много наберет. И надо решать глобальные вопросы сейчас", – говорит собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

По его словам, многие отталкиваются от того, что какие-то переговоры по окончанию войны могут пройти весной следующего года. Кто-то вовсе считает, что весной можно успеть провести и сами выборы: то ли только президентские (в украинской политической логике выборы президента должны проходить перед выборами Рады), то ли все одновременно.

Тему выборов в своем кругу поднимают и некоторые депутаты в "Слуге народа" – те, кого не устраивает нынешняя неопределенность и кто хотел бы более четко планировать свое политическое будущее. Отдельные функционеры на Банковой тоже, как минимум, продумывают возможные сценарии будущих выборов – но без конкретики и, тем более, указания сверху.

Что более-менее понятно – бренд "Слуга народа" себя исчерпал, набрав слишком много токсичности из-за постоянных скандалов, в которые попадали депутаты монобольшинства.

Потому нынешняя команда власти в любом случае постарается переизбраться под другим брендом, скорее всего, условной "партии Зеленского". Согласно одному из закрытых соцопросов последнего времени, "СН" набирает около 4% поддержки, а "партия Зеленского" около 15%, если включать их в опросник параллельно. Если же "СН" не будет, то "партия Зеленского" набирает до 20% поддержки.

Конечно, все это имеет смысл при условии, что сам Зеленский решит оставаться в политике и идти на выборы. А в этом нельзя быть полностью уверенным, говорят различные источники РБК-Украина в его команде.

По словам одного из них, все будет зависеть от того, как в обществе воспримут формат окончания войны. "Если большинство посчитает, что мы проиграли, и Зеленский в этом виноват – он не пойдет. Он точно не будет как Порошенко или тем более Ющенко – идти на выборы, чтобы набрать 5-10% голосов. И в 2019 не пошел бы, если бы еще до старта не было базового рейтинга. А если большинство решит, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили" – тогда да, пойдет", – рассказывает источник в окружении главы государства. .

По словам другого собеседника, у Зеленского была мечта: закончить войну уверенной, несомненной победой – и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то "черного лебедя" глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов.

Как к выборам готовятся в оппозиции

Ряд проведенных в последнее время опросов показывает, что у Владимира Зеленского и "Слуги народа" вырисовывается серьезный конкурент – экс-главком Валерий Залужный и его гипотетическая политсила. Из данных этих социсследований, которыми поделились с РБК-Украина представители разных политических лагерей, следует, что во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Залужный. А их партии, согласно этим же опросам, могут побороться за первенство в Раде.

Один из собеседников, не связанный с командой власти, в разговоре с изданием предположил, что на следующих выборах Залужный, напротив, может пойти в рядах партии Зеленского. По его словам, одним из главных трендов следующих выборов будет попытка привлечь в свои партии самых узнаваемых военных.

"Когда действительно начнется политический предвыборный процесс, медийным военным будут поступать предложения сразу от нескольких партий. И не партия, а военные будут выбирать, где и с кем идти. В каждой из партий будет определенная доля военных в списках", – говорит источник.

Он и еще несколько собеседников издания называют одинаковую цифру – 40% – таков сейчас запрос среди избирателей на военных и волонтеров в политике. С другой стороны, если экс-главком все же решит пойти в отдельное политическое плавание и будет создавать свой проект – вполне вероятно, что при содействии Банковой на этом поле может появиться еще одна условная "партия военных", вроде партии "Азова". Возможность похода на выборы несколькими колоннами не исключают и сами собеседники во власти.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Сам же Залужный до сих пор никак публично не заявил о своем участии или неучастии в будущих выборах. В его окружении убеждают, что "несмотря на многих желающих затащить его в свою команду", он "не занимался, не занимается и не будет заниматься политикой". По данным издания, Залужный до сих пор ожидает завершения всех бюрократических процедур перед отправкой послом в Великобританию.

"Залужный – это уже будет не "партия военных и ветеранов". Это будет мейнстрим как БПП в 2014-ом или" Слуга народа" в 2019-ом: "все за них", – говорит собеседник РБК-Украина в СН.

На этом же военно-волонтерском поле сейчас активизируется еще один игрок – Сергей Притула. В апреле этого года в реестре общественных формирований главой партии "Платформа справедливости" стал один из руководителей "Фонда Притулы" Максим Костецкий. О желании создать свою собственную партию сам Притула сообщил незадолго до полномасштабной российской агрессии. Потом, по понятным причинам, политическую активность ему пришлось свернуть и полностью уйти в волонтерство.

Собеседники издания из других политических команд рассказали еще один интересный факт. Национальный демократический институт из США – NDI имеет программу поддержки украинских политических партий, в рамках которой проводит для ее членов различные тренинги, фокус-группы и тому подобное.

"Сейчас к мероприятиям Института привлечены, в частности, представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", УДАРа, а также "Фонд Притулы", - рассказал один из источников.

В то же время ни в УДАРе, ни в "Батькивщине", ни в "Европейской солидарности" никакой активизации с прицелом на ​​выборы сейчас не наблюдается.

"Мы ведем свою обычную деятельность в условиях военного времени. К выборам мы готовы хоть завтра", – говорит РБК-Украина один из членов команды Петра Порошенко. По его словам, на Банковой понимают – такого "послушного" парламента, как нынешний созыв, уже больше никогда не будет. А следующий созыв, по словам собеседника, будем во многом напоминать парламент, избранный в 2014 году, после начала первой волны российской агрессии – очень громко будет звучать голос военных.

"Власть не может проиграть выборы, потому что их будут "догонять". А выборы за выживание – это что-то вроде "третьего тура". Можно ожидать беспредела", – говорят в "Евросолидарности".

Что касается бывшего соратника Порошенко, киевского мэра Виталия Кличко, то его команда, как говорят а политических кругах, готовит переименование УДАРа в "Украинскую команду" – так называется волонтерский штаб, связанный с братьями Кличко. И якобы эту обновленную партию на предстоящие выборы поведет не Виталий, а Владимир Кличко. Однако источник в их окружении уверяет, что ни первое, ни второе пока не рассматривается.

"На самом деле выборы, по крайней мере, до лета следующего года выглядят очень маловероятными. Поэтому и какой-то активизации или предвыборной подготовки сейчас нет", – говорит собеседник. По его мнению, более вероятным выглядит проведение в следующем году местных выборов, которые по графику должны состояться осенью.

"Как их технически провести – другое дело. Но это может стать своего рода первым опытом для власти, как проводить общенациональные выборы в военных условиях. А все остальные разговоры о каких-то датах или анонсах по поводу выборов президента или Рады – это сплетни, которые распускают в рядах некоторых парламентских политсил, чтобы привести в тонус своих депутатов, партийцев или ячейки – абсолютно традиционный прием", – считает собеседник.

С другой стороны, многие версии о возможности выборов уже в первой половине 2025-го базируются на том, что на выборах в США этой осенью может победить Дональд Трамп, который обещал очень быстро (но пока неизвестно каким образом) завершить войну. Следовательно, согласно этому сценарию, украинские власти после отмены военного положения и окончания боевых действий не будут тянуть и постараются как можно быстрее провести выборы и у нас.

Однако, как отмечает заместитель главы партии "Батькивщина" Сергей Власенко, от официального завершения войны и отмены военного положения до проведения выборов должно пройти не менее полугода. Одна из причин – миллионам внутренне перемещенных лиц и выехавшим за границу нужно дать время вернуться домой, объясняет нардеп. По словам Власенко, в одном из своих постановлений Центральная избирательная комиссия также указала, что ей нужно будет примерно полгода для согласования и приведения в порядок реестра избирателей.

"Более того, после завершения войны нужно будет провести и послевоенную работу – обеспечение восстановления, безопасности и так далее. Поэтому я не вижу предпосылок для проведения выборов или в конце зимы, или весной следующего года. После завершения войны нужно будет отсчитать плюс-минус еще полгода – только тогда, по моему мнению, можно будет говорить об организации голосования", – объяснил Власенко.

Фракция "Батькивщины" в Верховной Раде (фото: facebook.com_Batkivshchyna)

По его словам, "Батькивщина" регулярно проводит рабочие совещания в центральном офисе и онлайн-совещания с участием руководства местных партийных организаций, но подготовки к выборам не ведет.

"Партия сейчас полностью переориентирована на помощь фронту. В случае проведения парламентских или президентских выборов "Батькивщина", безусловно, будет участвовать в них. В какой форме она будет это делать – это другой вопрос. Но партия точно будет участвовать в выборах", – рассказал Власенко.

О сроке в полгода от завершения войны до проведения выборов говорит и один из соратников Дмитрия Разумкова – народный депутат Василий Мокан. Незадолго до начала большой войны была представлена общественная организация под названием "Команда Разумкова". Это должно было стать первым шагом к созданию в будущем отдельной партии, вероятно, под названием "Разумная политика" – одноименное межфракционное объединение Разумков зарегистрировал в Верховной раде. Однако в результате их команда сознательно поставила на паузу любые процессы по развитию партии и по состоянию на данный момент она еще не зарегистрирована, говорит Мокан.

"В наших планах – участвовать в выборах разных уровней, когда для этого будут созданы надлежащие условия. Что касается президентских выборов – это будет решаться, когда этот вопрос станет актуальным", – говорит нардеп.

В то же время он предполагает, что в первом полугодии следующего года могут либо состояться какие-то из общенациональных выборов, либо может быть, по крайней мере, согласована и объявлена дата их проведения.

После начала полномасштабной войны по разным причинам сократился электорат, на который претендовала запрещенная ныне "Оппозиционная платформа - За життя". Собеседники РБК-Украина во власти оценивают его в 12-15% избирателей на подконтрольных Украине территориях.

Образовавшиеся на базе ОПЗЖ группы в последнее время тоже активизировались. Три собеседника из разных политических кругов утверждают, что якобы и Вадим Столар, и группа его бывших однопартийцев - "Платформа за життя и мир" Юрия Бойко, размышляют над созданием двух отдельных партий. По словам источников, проект Столара будет ориентирован прежде всего на участие в местных выборах.

"Еще 24 февраля 2022 года я написал заявления о выходе из фракции и партии ОПЗЖ. После этого я не имею ничего общего с этой политсилой. И не планирую создание новой партии на базе ОПЗЖ. Вообще считаю вопрос создания партий или подготовки к выборам на сегодняшний день неуместным", – ответил Столар на запрос РБК-Украина.

В то же время собеседники в "Платформе" не отрицают, что к предстоящим выборам могут создать новую партию. Фактически у них остался их актив – люди на местах. После запрета ОПЗЖ часть местных депутатов создали в своих советах новые объединения – тоже под названием "Платформа за життя и мир".

"Сейчас мы к выборам не готовимся. Решение об участии или неучастии будем принимать, когда будет объявлена ​​избирательная кампания. Она, по моему мнению, состоится после завершения войны. В случае участия в выборах, возможно, мы оставим похожее название, как и название группы. Сейчас рабочее название, которое рассматривается – "За життя! За мир!", – рассказал собеседник в "Платформе".

Одним из теоретических конкурентов для них на этом поле может стать Алексей Арестович, уже заявивший о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах. Но с этим могут возникнуть нюансы, учитывая, что он уже долгое время не проживает на территории Украины. "Арестович совсем уже ушел в виртуальное пространство. Плюс он своими контраверсийными заявлениями сам себе навредил – от него с разных сторон поотпадал электорат", – говорит собеседник издания во власти.

Какие перестановки будут в Кабинете министров

Если проведение выборов зависит от многих внешних факторов, на которые украинская власть имеет ограниченное влияние (или не имеет вовсе – как на выборы в США), то любые назначения в правительстве – вполне посильное внутреннее дело.

Тем не менее заполнение вакансий в Кабмине переносится с одной пленарной недели на другую. Помимо "вечных" и.о. – глав Минветеранов и Минкультуры – обезглавленным оказалось и министерство восстановления после поспешного увольнения Александра Кубракова. Это ведомство предполагается разделить на два: Мининфраструктуры и Минрегион.

Первое должен был возглавить нынешний руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев, второе – замглавы Офиса президента Алексей Кулеба. Но за месяц, прошедший с увольнения Кубракова, до этого дело так и не дошло.

В случае с Чернышовым сыграло роль и то, что он оказался втянут в громкий скандал, связанный со "сливами" из Национального антикоррупционного бюро. Учитывая внимание, которое западные партнеры Украины уделяют антикоррупционной вертикали, это ударило по его шансам на переход в Кабмин, говорят собеседники РБК-Украина. Тем более, что на новой должности ему пришлось бы активно работать с Западом. При этом менеджерские способности Чернышова во власти оценивают вполне позитивно – не столь уж частый случай.

В последнее время от собеседников во власти РБК-Украина все чаще слышит формулировку "перезагрузка Кабмина". Она по определению предполагает и смену главы правительства.

В качестве одного из индикаторов того, что Дениса Шмыгаля вскоре могут отправить в отставку, называют и его резко снизившуюся внешнеполитическую активность. Впрочем, на это есть контраргумент: если за рубеж с визитами отправляется президент, то премьер, как правило, остается в Украине "на хозяйстве". Вместе глава государства и глава правительства участвуют в мероприятиях за рубежом только в исключительных случаях.

На Банковой говорят, что вскоре, после саммита НАТО в Вашингтоне (9-11 июля) и тем более после саммита Европейского политического сообщества в Лондоне (18 июля), фокус внимания несколько сместится на внутриукраинские дела. И в рамках этого как раз и возможна перезагрузка Кабмина или как минимум отдельные перестановки. Условным дедлайном при этом называют начало осени, но все может случиться значительно быстрее.

Тем более, что в кулуарах уже вовсю обсуждается кандидатура потенциальной сменщицы Шмыгаля – первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, которую относят к орбите влияния главы ОП Андрея Ермака.

Юлия Свириденко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О премьерских амбициями Свириденко в кулуарах говорят давно. Чуть ли не с момента ее переезда с Банковой на Грушевского в конце 2021 года – уже тогда судачили о ней как о потенциальной сменщице Шмыгаля.

При этом каких-то заметных провалов, наказанием за которые могла бы служить отставка, у нынешнего главы правительства не было. Во власти рассказывают, что после начала большой войны у Шмыгаля и Зеленского сложились такие отношения, при которых премьер о своей возможной отставке узнает точно не из СМИ (а подобные случаи – не редкость). И в любом случае, даже если Шмыгаль покинет Кабмин, он наверняка останется в команде власти на какой-то другой должности.

Безусловно, смена главы правительства накануне зимы, с непредсказуемой ситуацией в энергетике, выглядит весьма неоднозначно. Это признают и различные собеседники РБК-Украина во власти. Но при кадровых назначениях в Украине нередко работает другая логика.

Ради того, чтобы провести ротации в Кабмине, даже поменяли расписание работы Верховной Рады. Изначально планировалось, что она будет заседать на следующей неделе, но потом "пленарку" сдвинули на неделю, начинающуюся с 15 июля. По официальной версии – из-за участия спикера Руслана Стефанчука в саммите НАТО, по неофициальной – из-за необходимости окончательно утрясти кадровые вопросы. Тем более, западные партнеры в этом деле тоже могут иметь свое мнение, хоть и не решающее – ведь им же потом работать с этими новыми людьми (или со старыми – но на новых должностях).

"Шансы есть, но как всегда у нас же все может поменяться", – отвечает собеседник в "Слуге народа" на вопрос о возможной смене правительства уже через пару недель.

Как минимум, в нынешнем правительстве в июле могут наконец-то заполнить ряд вакансий – разделение Минвидновлення на два министерства и назначение Кулебы и Чернышова пока являются превалирующими вариантами. Кто-то из исполняющих обязанности министров может лишиться приставки "и.о.". Будут ли кадровые изменения более масштабными – скорее всего, решится до конца следующей недели.