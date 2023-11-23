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На выборах в Нидерландах побеждают ультраправые. Они против помощи Украине

Фото: Герт Вилдерс (facebook.com/geertwilders)
Автор: Наталья Юрченко

На парламентских выборах в Нидерландах с отрывом побеждает ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Они выступают против помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитполов и NOS.

По состоянию на утро 23 ноября в Нидерландах сосчитали почти все голоса - 98%. Явка избирателей составила 77,8%.

С явным отрывом в Нидерландах победу одержали ультраправые из "Партии свободы" (PVV). Ее возглавляет Герт Вилдерс, он будет формировать новое правительство. Ультраправые получили 37 мест в парламенте из 150.

Второе место заняла коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA). Альянс возглавляет бывший вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Они получат 25 мандатов.

На третьем месте с 24 мандатами в парламенте "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютта. Также 20 мест забрала новая партия "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом. Остальные мандаты получили другие партии.

Чего ждать Украине

СМИ отмечают, что в Нидерландах будет длительный процесс образования коалиции. Герт Вилдерс, партия которого получила больше мандатов, вероятно, попытается сформировать правительство вместе с партией Рютте и "Новым общественным договором".

Однако переговоры могут быть трудными, потому что другие политические силы не поддерживают взгляды ультраправых.

У Вилдерса антиисламская позиция, он предлагает закрыть все мечети в Нидерландах. Кроме того, политик выступает против усиления сотрудничества с ЕС, хочет сократить выплаты и блокировать расширение союза.

Нидерландец поддерживает политику премьера Венгрии Виктора Орбана, а также выступает за прекращение предоставления Украине военной помощи. По его словам, оружие нужно самим Нидерландам.

Напомним, сейчас правительство Нидерландов возглавляет Марк Рютте. Он занимает должность с 2010 года. По предварительным данным, Рютте покинет свой пост в первой половине 2024 года.

В конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Столтенберга в должности генсека НАТО.

Западные издания говорят, что Рютте - явный лидер среди претендентов на пост генерального секретаря альянса.

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