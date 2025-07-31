Выбиты окна и двери: атака РФ повредила мусульманскую святыню в Киеве (фото, видео)
В Киеве в результате атаки РФ 31 июля была повреждена главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию муфтия ДУМУ "Умма" Мурата Сулейманова в Facebook.
Что известно о повреждении мечети в Киеве
По словам муфтия, главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма" пострадала в результате вражеской утренней атаки на Киев.
На опубликованных им фото можно увидеть выбитые окна и многочисленные остатки стекла как снаружи, так и внутри здания.
Пострадавшее от вражеской атаки здание (фото: facebook.com/murat.suleiman.1)
"Пусть Всевышний накажет всех причастных к этому злу", - подчеркнул Сулейманов.
Публикация муфтия ДУМУ "Умма" (скриншот: facebook.com/murat.suleiman.1)
Несколько позже Сулейманов опубликовал видеообращение, в котором призвал граждан не забывать о российских преступлениях и ни в коем случае не поддерживать страну-агрессора.
"Мы - несокрушимые. Мы знаем, что мы победим. Потому что это - вопрос справедливости. Украина, она уже победила. И такими действиями, мы видим, что они (россияне, - Ред.) - бессильны. Они только могут бить по гражданским. Они только могут делать то, что приносит слезы, приносит боль", - подчеркнул муфтий.
Согласно информации представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, в здании мечети разбиты все окна и двери.
Уточняется, что на территории комплекса расположена гимназия и офис Конгресса мусульман Украины, которые также подверглись значительным разрушениям.
"Исламский культурный центр является важным духовным центром для мусульманской, в том числе крымскотатарской общин Украины", - напомнили в представительстве.
Публикация представительства президента в АР Крым (скриншот: facebook.com/ppu.gov.ua)
Кроме того, гражданам показали больше фото с последствиями вражеской атаки (сделанных Сулеймановым).
Последствия атаки РФ на территории комплекса (фото: facebook.com/ppu.gov.ua)
Позже Сулейманов обнародовал еще одно видео, пожелав "родным братьям везде" мира, милости и Божьего благословения.
"Здание Исламского культурного центра и мечеть мусульман Украины подверглись ракетному обстрелу со стороны российского агрессора. Эта мечеть, которую вы видите, является одной из крупнейших мечетей, которая собирает тысячи приверженцев в пятницу и молитвах", - поделился он.
Муфтий добавил, что "в период российской агрессии на Украину" наносится большой вред "гражданским и религиозным местам".
"Молитесь Богу, чтобы везде защищал нас и своих слуг", - отметил Сулейманов.
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