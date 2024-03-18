Выбираем лучший универсал с пробегом: Volkswagen Golf против Renault Megane

Универсал – один из самых популярных типов кузова в Украине, Golf и Megan – в числе самых популярных моделей на вторичном рынке в течение последних нескольких лет. Кто из них достоин места в гараже среднего украинского гражданина?

Почему именно "Гольф" и "Меган"? Во-первых, потому что это автомобили размерного С-класса, наиболее целесообразного с точки зрения рядового украинского автомобилиста. Который с одной стороны ограничен в финансах, а с другой – требует практичности и определенной статусности своего авто. Кузов универсал популярен на том же основании – он и пригоден к разнообразным семейно-хозяйственным потребностям, и, в отличие от других объемных кузовов, сохраняет определенные представительские черты. К тому же гарантирует текущие затраты на содержание на уровне обычного массового хэтчбека.

Volkswagen Golf VI Variant (2009 – 2013 гг.)

С самого первого поколения Golf считается образцом в С-сегменте. Экземпляры 6-й генерации сегодня уже не содержат в цене надбавку за "свежесть" поколения (потому что оно уже позапрошлое), но сами машины еще в достаточно хорошем состоянии. Кузова до сих пор не имеют серьезных очагов коррозии, а некоторые силовые агрегаты все еще не выработали заложенный на заводе ресурс – хотя уже к этому приближаются.

Renault Megane III Grandtour (2009 – 2016 гг.)

Megan сегодня является лидером французского бренда. Именно третье поколение теперь наиболее уместно для бережливого автовладельца. Ведь эти машины хоть и заметно дороже популярного Megane второй генерации, но их можно рекомендовать не только из-за лучшего состояния кузова, но и благодаря усовершенствованным агрегатам, лишенным слабых мест – в частности, речь о более долговечной подвеске и более надежных моторах. К сожалению, не удастся выбрать машину, купленную в свое время в салоне украинского дилера: именно Grandtour к нам официально не импортировались.

Внешность

Скорее всего, будущий владелец универсала Volkswagen или Renault не ставит дизайн во главу угла, но не вспомнить об экстерьере мы не можем. Golf VI традиционно имеет сдержанный и классический стиль, который существенно не состарится и после нескольких смен поколений. Megan III в свою очередь содержит во внешности больше черт экспрессии, чем и подкупает граждан младших, эмоциональных и энергичных.

Практичность и удобство

Для универсала важна емкость и удобство перевозок. Одно из самых больших в сегменте грузовых пространств предлагает Megan III Grandtour: 485/1600 л, но и Golf VI Variant не отстает со своими 505/1495 л. При сложенных задних сиденьях ровную грузовую площадку можно получить в обеих машинах, но у Renault она почти ровная, а у Volkswagen – просто ровная, без оговорок.

Наверное, стоит добавить, что внешние габариты конкурентов примерно одинаковы: разница машин в длину и ширину – по 5 мм. И коли уж речь пошла о самой дорогой в ремонте части автомобиля – кузове, скажем, что от коррозии у обоих конкурентов он защищен неплохо. По крайней мере, на моделях поколений, о которых идет речь, беспокоиться по поводу ржавчины еще рано.

Двигатель

Golf имеет как минимум 8 бензиновых моторов и 7 дизелей. Важно, что среди его "бензинок" есть несколько олдскульных агрегатов без турбины и непосредственного впрыска. Эксперты советуют выбирать Golf VI с простым и неприхотливым двигателем – бензиновым MPI 1,4 л и 1,6 л или экономичным дизелем 1,6 TDI, который в свое время поражал автомобилистов расходом топлива на уровне 4 – 5 л/100 км.

У Renault Megan III как минимум 5 бензиновых моторов с разными настройками мощности и 4 дизеля. Дизели имеют отличные отзывы, в первую очередь у нас распространены моторы 1.5 dCI. Они помимо прочего выделяются высокой экономичностью, но в случае с универсалом все они будут в европейском исполнении с печально известным сажевым фильтром, который, скорее всего, будет уже забит сажей. Из числа бензиновых мотористы хвалят 1,6-литровый и 2,0-литровый агрегаты "Мегана" – несложные и выносливые.

Трансмиссия

Как и более поздние "Гольфы", модель Volkswagen шестого поколения имеет определенные ограничения в ассортименте коробок передач: помимо "механики" на европейских машинах есть только роботы DSG с двумя сцеплениями. Которые, как известно, не очень уважаются покупателями подержанных машин. К сожалению, у нас очень редко встречаются американские комплектации модели с мотором 2,5 л, на которые помимо "механики" устанавливалась долговечная гидромеханическая АКП.

У Renault Megan тоже не все в порядке с "автоматами" – в большинстве своем это бесступенчатые вариаторы CVT, конструктивно рациональные и удобные в использовании, но с ограниченным ресурсом. С дизелями 1.5 dCI могли использоваться преселективные работы EDC, эффективные, но традиционно для этого типа не очень долговечные и дорогостоящие в ремонте (а то вообще неремонтопригодные).

Ходовая часть

Подвеска "Гольфа" и "Мегана" существенно отличается настройками. Volkswagen традиционно почитается за удачный баланс между управляемостью и энергоемкостью ходовой. Она воспринимается хоть и не жесткой, но считается упругой и скорее спортивной, чем комфортной на неровностях.

Renault со своей стороны имеет ярко выраженный уклон в мягкость и комфорт. Соответственно подвеска обеспечивает "Мегану" высокую плавность хода даже на плохой дороге, поглощая большую часть ухабов. Не считая того, “расходники” французской ходовой не так выносливы, как у "немца".

Если коротко

Поскольку мы говорим о подержанных машинах, при выборе придется учитывать не только их потребительские характеристики, но и реальное состояние интересующего вас экземпляра. Это очень важно, ведь у разных марок остаток ресурса основных агрегатов после одного и того же пробега может быть очень разным. Традиционные немецкие модели в этом плане – одни из самых выносливых, но и нашего сегодняшнего "француза" никогда не упрекали за слабость основных систем и агрегатов. Словом, при выборе следует внимательно изучать каждый экземпляр авто 'независимо от его марки и модели.