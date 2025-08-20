Выбор свободных людей. Служба по контракту и топ вакансий в Сухопутных войсках

О 1 центре рекрутинга, мобилизации и контракте

Российско-украинская война кардинально изменила жизнь украинцев. Кто-то потерял жилье, а то и жизнь, кто-то оказался в оккупации, кто-то выехал за границу, а кто-то остался и работает на победу в рядах Сил обороны или в гражданской жизни, максимально помогая ВСУ.

Украина нуждается в помощи каждого, ведь в экзистенциальной войне против РФ, которая в целом является далеко не первой против России/московии за нашу свободу, мы наконец имеем реальный шанс победить – сохранить свою государственность и суверенитет.

Если ты готов ковать нашу славную победу в рядах ВСУ, то лучшим стартом будет обращение в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск.

Мобилизация, которая является необходимостью во время такой большой войны, будет продолжаться, а потому, как говорится, – без тебя война не закончится. Но благодаря рекрутингу ты можешь взять свою казацкую судьбу в свои руки – выбрать себе должность и подразделение, в котором с собратьями тебе будет комфортно жить и защищать Украину, свою семью и образ жизни.

Остается только выбрать – контракт или мобилизация?

Контрактная служба: чем отличается от мобилизации

Если речь идет о контракте, то люди в возрасте до 25 лет могут попасть в армию только при условии его подписания.

И здесь речь не только о проекте "Контракт 18-24", по которому предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 гривен, но и в целом это касается всех невоеннообязанных лиц, не достигших возраста мобилизации (25 лет). Без подписания такого контракта человек просто не сможет присоединиться к ВСУ.

Обращение в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск – лучший старт для выбора должности (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Каждый гражданин Украины, который подписывает контракт, может выбрать срок службы – от трех лет или до объявления решения о демобилизации. В то же время срочные контракты, заключенные во время действия военного положения, имеют определенный срок – после его завершения военнослужащего увольняют с военной службы.

Еще одним преимуществом срочного контракта является возможность получить денежное вознаграждение за заключение первого контракта в размере от 8 до 10 прожиточных минимумов доходов граждан (в зависимости от звания военнослужащего).

Собственно, преимуществ контракта над мобилизацией еще немало. Поэтому лучше всего обратиться в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Подробную информацию можно найти на сайте lfrecruiting.mil.gov.ua.

Рекрутеры всегда с радостью помогут выбрать оптимальный вариант, а также подскажут, какая должность будет лучшей именно для вас из доступных на данный момент.

Не только пехотинцы. Топ вакансий, кого ищут в ВСУ сейчас

Современная война – это война технологий. Они насыщают поле боя новыми видами вооружения, а соответственно появляется спрос на специалистов, способных ими управлять. Операторы беспилотных систем – как наземных, так и летательных, а также дронов-перехватчиков – сейчас в приоритете. Подразделения обучают всему с нуля, поэтому присоединяться на эти должности может каждый.

Дешифровщики, аналитики, водители-электрики, повара, финансисты и делопроизводители – также достаточно востребованные должности в армии.

Стоит отметить один интересный нюанс: сейчас в ВСУ присоединяется немало гражданских, у которых ранее не было никакого военного опыта. Они подаются на вакансии, которые больше на слуху, а о различных, более узких, но подходящих – могут и не знать.

Дешифровщики, аналитики, финансисты и делопроизводители - достаточно востребованные должности в армии (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Поэтому если вы планируете в ближайшее время присоединиться к ВСУ, советуем подойти в центральный офис 1 центра рекрутинга Сухопутных войск.

Он расположен в столице по адресу: ул. Ольжича, 10а, или в одно из представительств, которые действуют на центральных железнодорожных вокзалах Львова, Днепра, Харькова, Одессы и Киева, а также в Харькове и Сумах. Рекрутеры помогут вам лучше понять специфику военных вакансий и выбрать для себя лучший вариант.

Какие профессии выбирают в ВСУ женщины

Обо всех ВСУ сказать сложно, но в Сухопутные войска через 1 центр рекрутинга женщины чаще всего попадают на должности операторов дронов (наземных и летательных беспилотных систем) и делопроизводителей. Конечно, другие должности также пользуются спросом, но здесь стоит учитывать специфику.

Одного желания женщины быть стрелком, снайпером или штурмовиком недостаточно, ведь эти должности имеют определенные физические требования, в частности к состоянию здоровья. В то же время медицинские или финансовые должности имеют другие критерии – соответствующий уровень образования и опыт. Это касается и поваров.

Поэтому все индивидуально. Но именно в этом и есть преимущество рекрутинга - вам всегда пытаются найти должность, исходя из оптимального сочетания требований к кандидату и его возможностей и знаний.

Надеюсь, сегодняшний материал приоткрыл для вас завесу рекрутинга. В следующих публикациях попробую рассказать о других нюансах и преимуществах приобщения к Сухопутным войскам через 1 центр рекрутинга.