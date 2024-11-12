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В Viber заработал чат-бот разведки: ГУР напомнило, как передать позиции врага

Фото: Viber (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Главное управление разведки Украины объявило о запуске версии "Главного бота разведки" в Viber, расширяя доступ для осведомителей на еще один популярный мессенджер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Отмечается, что уже два года эффективно работающий в Telegram бот теперь предоставляет возможность посылать информацию через Viber, обеспечивая таким образом дополнительный уровень удобства и доступности.

Разведка уверяет, что перед запуском нового бота тщательно проверила систему безопасности, чтобы обезопасить пользователей от доступа вражеских спецслужб к их данным.

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Viber-версия бота использует современные технологии защиты, обеспечивающие полную конфиденциальность общения.

"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технических разработках государства-агрессора России. Иногда даже крошка информации может стать решающей", - отметил он.

Украинцев призвали сообщать через бот данные о местонахождении вражеских штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии.

"Мы прорабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам", - добавили в ГУР.

Сообщать данные о перемещении врагу и сохранении военной техники также призывали и тех украинцев, которые находятся на оккупированных территориях. Это можно сделать как по Telegram или Viber, так и по Signal или WhatsApp.

Ранее в ГУР также призвали украинцев сообщать важную информацию через чат-боты.

Напомним, что недавно украинские разведчики смогли перехватить разговоры военных КНДР.

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