Вы случайно узнали об измене, а отношения прекрасные: говорить или молчать дальше?

Вы знаете, что партнер изменил, но он молчит. И при этом ваши отношения внешне остаются теплыми, поддерживающими, "почти идеальными". Что делать в ситуации, когда правда уже вам известна, но озвучить ее страшно? Стоит ли ломать то, что у вас есть, или жить с этим грузом дальше?
Что делать, когда вы узнали об измене партнера, с которым у вас прекрасные отношения и в его поведении не было и намека, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.
Психологически измена - это не только физическое действие вашего партнера, но и нарушение доверия в отношениях. Если партнер молчит, это создает ощущение двойной измены, поскольку вами пренебрегли не только физически, но и считают, что вы "не достойны" знать правду.
"Неприятная, но реальная ситуация. Вам не рассказали - но вы узнали. Случайно, с чужих слов, увидели лично, прочитали случайно (или не случайно) переписку. Способ сейчас уже не имеет особого значения, потому что вы уже узнали. И теперь живете как бы в двух реальностях: во внешней - все прекрасно, во внутренней - ураган", - говорит эксперт.
Страх потери
Он боится, что признание разрушит отношения. Тем более, что это мог быть один эпизод или он не планирует разрушать ваши отношения, или еще не принял какого-то решения.
Отрицание
Партнер считает, что лучше "не шевелить", потому что это всем сделает только хуже, больно и приведет к выяснению отношений и ссорам.
Чувство вины
Иногда человек понимает, что сделал плохо и не может набраться храбрости все рассказать. Потому что станет еще хуже. А молчание может быть даже формой наказания самого себя.
Забыть и жить дальше
"Этот вариант подходит только тем, кто действительно может забыть. То есть, не заглушить свою боль, не вытеснить эти мысли из головы, а прожить самостоятельно, простить и оставить в прошлом", - говорит специалист.
Откровенный разговор
"Это также выход из ситуации, но если вы готовы узнать правду. Не ту, что вам хочется услышать. А настоящую. И самый главный вопрос должен быть не "почему ты так поступил", а "что происходило в наших отношениях, что ты выбрал такой шаг?" - добавляет коуч.
Выйти из игры
"Иногда бывает, что даже без скандалов и конфликтов люди тихо уходят. Потому что не хотят жить с постоянным недоверием к человеку, с которым связал жизнь. И это - тоже выход, который должен быть взвешен", - объясняет Виталий Курсик.
Еще несколько советов:
"Перед этим ответьте себе на такие вопросы: "Почему мне так больно?", "Из-за измены, или из-за того, что мне не сказали?", "Я хочу сохранить отношения или просто не хочу терять привычную жизнь?", "Я смогу жить с этой правдой, или она медленно съест все хорошее между нами?" - советует эксперт.
Если вы вдруг узнали об эпизодической измене несколько лет назад, и ваши отношения с тех пор изменились - вопрос, стоит ли открывать эту тему.
Потому что возможно одна ошибка заставила вашего партнера измениться самому и изменить свое отношение к вам. В некоторых случаях молчание может стать способом сохранить отношения, а не разрушить.
Но если молчание и обида вас разрушают изнутри и вы не имеете покоя - то разговор должен состояться.
"Самое главное не в том, кто и когда изменил, а в том, что вы будете с этим делать дальше. И вам нужно выбрать путь, где вы не будете наказывать себя или играть роль детектива, следя за близким человеком на каждом шагу. Вам нужна честность и ясность, а еще - спокойствие", - резюмирует Виталий Курсик.
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