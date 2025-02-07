"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов

Пока российская армия пытается оккупировать все больше украинских городов, спецслужбы РФ "работают" в информационном поле, подрывая ситуацию внутри страны. Пропаганда, потоки дезинформации, фейки, ИПСО – одно из направлений работы как ФСБ, так и самого Кремля.

Второе направление – вербовка. Сотрудники федеральной службы и главного разведуправления врага находят украинцев, которые готовы работать на интересы России, и за деньги предлагают выполнить задания. Их спектр широк – от расклеивания объявлений с заявлениями в стиле "все пропало, пора сдаваться", до убийств полицейских и военнослужащих.

В последнее время новостей о диверсиях в ТЦК и полицейских управлениях стало гораздо больше. Правоохранители связывают это с тем, что россияне вышли на свой очередной пик, пользуясь нестабильными настроениями внутри самой Украины, провалившейся мобилизацией и общим недовольством работой территориальных центров комплектования. В этом контексте теракты пытаются выдать за акты неповиновения и бунты "против системы", которая заставляет воевать.

"Бунт", срежиссированный спецслужбами РФ

1 февраля в 16:15 молодой светловолосый парень зашел в помещение ТЦК в городе Ровно. Он остановился на первом этаже и уже хотел оставить на полу рюкзак, который держал в левой руке, как вдруг тот взорвался. Взрывчатка, начиненная мелким железом, разлетелась по всему помещению, выбила окна, двери и ранила шестерых военных. Сам же подрывник остался без ног и пальцев левой руки.

Позже выяснится, что парню 24 года, он родом из Житомирской области, искал легких денег и согласился выполнить "задание". Он не знал, что российские спецслужбы решат взорвать устройство прямо вместе с ним.

За несколько недель до этого, 19 января в Житомире на линию 102 поступил звонок – мужской голос сообщил, что по такому-то адресу в квартире спрятана взрывчатка. Полицейские выехали на место и нашли синюю сумку и желтую плюшевую утку. Взрывчатка была в мягкой игрушке. Позже полиция установила, что устройство в плюшевую утку "зашили" двое парней – оба 2005 года рождения. Их мотивация – деньги.

Взрыв в ТЦК Житомира (фото: НПУ)

В конце прошлого года в полицию Киева позвонили и сообщили, что в одной из квартир в Печерском районе избивают женщину. Полицейские приехали на место, открыли дверь и в последний момент заметили растяжку. Взрыв гранаты их чудом не задел. За всем этим наблюдала камера, которую заблаговременно установили и повернули на коридор.

3 февраля в Ровно двое парней пытались пронести взрывчатку в здание полиции. Сотрудники СБУ задержали их прямо на улице и быстро обезвредили устройство, которое парни положили в коробку. Взрывчатка тоже была на дистанционном управлении, как и в первом случае, поэтому, вероятно, двух 21-летних "агентов РФ" ждала такая же участь, как и парня с Ровенского ТЦК. Теперь их ждет суд и по 15 лет тюрьмы за неудавшийся теракт.

С начала года, то есть всего за месяц и неделю правоохранители уже зарегистрировали девять терактов – завербованные, в основном, пытаются убить полицейских или военнослужащих ТЦК. Последний случай произошел 5 февраля в Каменец-Подольске, где парень хотел передать сумку со взрывчаткой в военкомате, подорвался на ней же и погиб. Всех, кто совершал теракты подобного характера, нашли и задержали, говорит замглавы СБУ Сергей Андрущенко.

"Пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. Начиная с 2024 года совместно с Нацполицией мы установили 497 человек, совершивших преступления. Речь идет именно о тех, кто совершал поджоги авто, диверсии на "Укрзалізниці", устанавливали самодельные взрывные устройства. И о тех, кто посягал на жизнь военнослужащих, работников Министерства внутренних дел НПУ, устраивали теракты. Мы задерживаем по горячим следам", – рассказал Андрущенко.

Теракт в ТЦК Каменец-Подольска (фото: НПУ)

Очередная волна диверсий началась еще в прошлом году с поджога машин военных и волонтеров. Полицейские и сотрудники СБУ ловили агентов РФ, которыми, как правило, оказывались неоднократно осужденные, наркоманы или и те, и другие. Мотивация была простая и понятная – деньги. Сегодня же портрет "террориста", завербованного ФСБ, несколько иной.

Портрет подрывника

"Спецслужбы находят наименее медиаграмотных людей и тех, кто нуждается в легких деньгах. А это, в основном, молодежь, подростки, те, кто живет в своем инфопространстве", – пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Когда смотришь на то, как очередной теракт пытаются отобразить в российском медиапространстве, которое, к сожалению, все еще очень тесно переплетается с украинским, создается полное впечатление, что каждая отдельная диверсия – едва ли не акт мести. Подрыв в ТЦК подают как сопротивление тех, кто не желает быть мобилизованным. Они – борцы с режимом, бунтовщики, идущие против системы. В этом контексте трагедия с убийством военнослужащего ТЦК в Пирятине сыграла Кремлю на руку.

Но на самом деле ситуация с диверсиями выглядит несколько иначе и главную в ней роль играет возраст подрывников. В Украине мобилизуют граждан, начиная с 25 лет. Подавляющему же большинству российских "агентов" нет и 24-х. Об этом говорит министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Мы провели аналитику и у нас есть портрет лица, которое чаще всего совершает такие преступления. Основное – возраст. Как правило, это молодые люди. Подростки и совсем юные люди в возрасте до 22-23 лет. Спецслужбы России привлекают их объявлениями о легкой подработке", – говорит Клименко в комментарии РБК-Украина.

Этот факт, как минимум, сводит к нулю российские нарративы о жестком сопротивлении мобилизации, которое доходит до крайних мер. Безусловно, в Украине есть проблемы с мобилизацией, напряженные отношения с военкоматами и полицией. Но подрывы в ТЦК – это не итог этого напряжения, потому что те, кто эти подрывы совершает, не имеют отношения к любым мобилизационным мероприятиям. Чаще всего это молодые ребята, едва вышедшие из подросткового возраста. Им либо нужны деньги, либо они руководствуются своей, мало кому объяснимой логикой.

"Среди них есть люди, которые могут быть в определенных русских группах, так называемых "антифа". Они чем-то могут походить на человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. И соответственно для них это приключение, еще и за деньги. Они считают, что они над войной, что война – политическая история, а у них большая миссия. Среди молодежи есть такие люди. Субкультуры же есть, чтобы выделяться, вот эти пробуют выделяться своими взглядами на жизнь", – говорит Коваленко.

Но все же основная мотивация – деньги. Молодой парень без дохода, или несколько раз судимый мужчина с наркозависимостью набирает в поисковике что-то вроде "Как быстро заработать деньги?" и становится целевой аудиторией для рекламы подобного рода. Немного времени пройдет, прежде чем он наткнется на группу в Telegram, где ему обещают деньги практически за просто так. Расклеить листовки с оговоренным текстом, переложить пакет из одного места в другое или зайти в ТЦК и положить в приемное окно коробку.

Каждое задание, в зависимости от сложности, оплачивается – за него обещают от 300 до 3,5 тысяч долларов. Первые "легкие" деньги исполнитель чаще всего получает. Куратор понимает, что человек на крючке и предлагает задание посложнее, зато и выплата больше. Ключевой штрих портрета среднестатистического подрывника состоит в том, что призывать его к патриотическим чувствам не имеет никакого смысла.

"Если пытаться достучаться до этих людей, призывать к патриотизму, к "проукраинскости" – это бесполезно, потому что они мыслят материальными вещами. Их можно испугать исключительно утраченной жизнью и тем, что их все равно обманут и не выплатят деньги. Вот этим можно достучаться до них, а все ценности, патриотизм – этого нет", – добавил Коваленко.

Агентурная сеть

Любая диверсия отыгрывается не только одним подрывником. Есть человек, изготавливающий взрывное устройство, есть тот, кто кладет его в схрон, тот, кто перекладывает и уже потом, собственно, сам исполнитель. Эта схема очень напоминает работу любого наркокартеля, где есть изготовители, курьеры, продавцы и самый главный элемент – конечные выгодополучатели.

Здесь главный выгодополучатель – ФСБ и ГРУ. Они ищут людей, которые готовы выполнять задания за деньги, связываются с ними в сетях, поверхностно узнают о взглядах, которых у будущих "агентов" чаще всего нет, и приступают к делу.

20 января в Одесской области подорвали волонтера, который вышел во двор, реагируя на горящую машину. Саму диверсию устроили один 33-летний мужчина, который сидел за хранение наркотиков, 24-летний парень, находящийся в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) и 46-летний рецидивист. А вот бомбу им готовил другой человек – мужчина 45 лет, который искал подработку в Telegram. За изготовление взрывного устройства ему обещали тысячу долларов, а заплатили 500. В этой истории он единственный, кому вообще заплатили.

Замглавы СБУ Сергей Андрущенко (фото: пресс-служба НПУ)



"Есть ролевое участие каждого из них, это долгий процесс, но мы устанавливаем всю цепочку – от вербовки, до выполнения. Или предупреждение – мы часто задерживаем их во время того, как они прячут взрывчатку в схроне", – рассказывает Андрущенко.

"У нас зафиксирован факт, как одному из участников полтора часа по видео объясняли, какие нужны компоненты для изготовления взрывчатки, что к чему присоединять и так далее", – добавляет глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

Исполнителям обещают платить в криптовалюте, но именно они, как это видно по тенденции, денег не получают. Но другие действующие лица получают, а само финансирование происходит, как утверждает Коваленко, в том числе через московский патриархат. Россия годами выращивала целую агентурную сеть, состоящую из попов УПЦ МП, сотрудников спецслужб, силовых подразделений и организаций по охране. Сегодня эти люди участвуют в этих схемах или платят участникам деньги.

Глава Нацполиции Иван Выговский (фото: пресс-служба НПУ)

"Московский патриархат долгое время создавал сети, в том числе среди людей, работавших в силовых подразделениях МП. Там было большое количество фактически боевиков, это были организации охраны, но на самом деле большая часть работала в Крыму и участвовала в оккупации Крыма. Эти люди сейчас могут производить взрывчатку, но СБУ, думаю, сработает профессионально, и это все будет ликвидировано", – отмечает Коваленко.

Впрочем, для всех участников теракта согласие на него – фактически дорога в один конец. Связи между звеньями очень быстро обнаруживаются и диверсантов сажают в тюрьму по статье "Теракт", что предусматривает 15 лет заключения или пожизненное. Хуже этого может быть только судьба самого подрывника. Судя по последним тенденциям в ФСБ решили, что конечных исполнителей нет смысла оставлять в живых.

"Каждый, кого завербовал враг, должен понимать – российские спецслужбы просто используют вас в своих целях. Вы для них расходный материал", – добавил Андрущенко.

Конечная цель – паника

С 2024 года в Кремле решили увеличить расходы на информационную компоненту, поэтому финансирование "творческих проектов" возросло. С этой целью в социальных сетях создаются целые группы аккаунтов, где так называемые лидеры мнений рассказывают о том, что Украине нет смысла воевать, Россия – не враг, а внутри страны зреет бунт против власти и армии. В СНБО регулярно блокируют страницы с подобным контентом в Tik-Tok.

После работы в инфополе спецслужбы переходят к работе внутри Украины. Начинаются теракты – поджоги машин, подрывы в ТЦК, растяжки в домах во время вызова полицейского наряда и прочее. Все это масштабируется и подается как внутреннее сопротивление.

Основная цель Кремля и российских спецслужб - создать в Украине панику как среди военных, так и среди гражданских. Украинское общество должно быть напугано, а воля к сопротивлению подавлена максимально. Кроме того, Россия старается дискредитировать мобилизацию, пользуясь своими инструментами и подогревая недовольства среди украинцев.

"Несмотря на отдельных людей, которые боятся идти на войну, злые на ТЦК, такие случаи есть, но говорить об этом как о явлении, что все люди готовы браться за оружие и идти в ТЦК, этого нет и не будет. А россияне пытаются выдать это именно так", – добавляет Коваленко.

По задумке Кремля все эти диверсии должны стать таким себе призывом к "смелым" действиям, но по факту теракты совершают люди, не подлежащие мобилизации, и за деньги. При этом, чат-бот СБУ, через который можно сдать куратора, регулярно принимает заявки.

Информационные операции с подачи Кремля в России реализовывает театральная студия "Крылья". Из-под их "пера" вышли такие фейковые фильмы как, например, "ВСУ на Курщине", где актеры, переодетые в украинских военных издеваются над местными и грабят магазины. Работники студии курируют разные процессы, в том числе, и некоторые ботофермы, через которые разгоняется нарратив о "бунтах" в Украине.

О том, кто курирует подрывников, официально не сообщается. Но украинские спецслужбы очевидно ведут работу в этом направлении.

"Я уверен, что СБУ знает фамилии сотрудников ФСБ, которые этим занимаются, но, очевидно, об этом пока нецелесообразно говорить", - добавил Коваленко.