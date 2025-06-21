Вы родились в эти даты? Счастливый билет уже скоро окажется в ваших руках

Кому повезет

"21-го июня в 05:43 по Киеву Солнце зашло в 1-й градус зодиакального знака Рака️ и начало астрономическое лето в Северном полушарии. Это - День летнего Солнцестояния, один из восьми главных праздников Колеса года, основанных на астрологическом календаре. В этот период дневное светило будет находиться в самой высокой точке, в зените, относительно нашей планеты, благодаря чему в эти сутки будет больше всего световых часов", - рассказала астролог.

Особенно остро это астрономическое событие могут почувствовать те, кто родился:

с 20 по 24 сентября

с 19 до 23 декабря

с 18 до 22 марта.

А еще те, у кого основные астрологические объекты находятся в 1-м градусе Овна, Весов и Козерога.

Положительное влияние от этого явления может ожидать тех, кто появился на свет:

с 19 по 23 июня

с 21 до 25 августа

с 21 до 25 октября

с 16 до 20 февраля

с 18 до 22 апреля.

А еще повезет тем, у кого главные элементы гороскопа расположены в 1-м градусе Рака, Скорпиона, Рыб, Тельца и Девы.

"Физический смысл Солнцестояний - получение максимума солнечной, светлой энергии для противодействия силам тьмы. Кстати, ученые подтверждают, что во время июньского Солнцестояния Северное полушарие действительно получает огромное количество солнечной энергии. Традиционно этот день проводят в радости, веселье и активных действиях", - пояснила эксперт.

Считается, что в этот период действует мощный заряд положительных энергий и повышается сила мыслей, что помогает в реализации желаний. Поэтому, отметила Соловьева, можно эффективно планировать свои активности минимум на квартал, поскольку в это время закладывается программа на ближайшие три месяца - до Дня осеннего Равноденствия.

"К тому же в этом году 21 июня сложится удивительно благоприятная "космическая погода" для формулировки своих намерений: Луна будет в Тельце - одном из самых благоприятных для себя расположений. Оба светила будут связаны между собой положительным аспектом и сформируют две "Печати счастья"! Так что всем замыслам гарантировано дальнейшее успешное воплощение в жизнь (если в индивидуальных астропрогнозах нет других указаний)", - отметила эксперт.

Поскольку сейчас все планеты, кроме Плутона, директные, лучше формулировать свои планы относительно новых событий и ситуаций, а не возвращаться к тем, которые уже имели место в жизни.

"Кроме того, каждый год у человека, который не менял своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам его индивидуального радикса, которые ежегодно задействованы во время Солнцестояния. Каждый год они одинаковы и являются выдающимися для человека. Поэтому каждый год в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним", - рассказала астролог.

"Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная. Если объекты гороскопа и транзитное Солнце объединены между собой положительными связями, то по этим направлениям, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ожидать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов. Если связи сложные, это не означает, что события могут принимать лишь неблагоприятный характер: напряженные аспекты добавляют энергии для реализации планов", - резюмировала она.