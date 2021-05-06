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Центральний вхід на станцію метро "Хрещатик" закрили через "мінування"

Автор: Андрій Василюк

Центральний вестибюль станції "Хрещатик" в Києві був закритий через анонімне повідомлення про "замінування". На місці працюють експерти-вибухотехніки.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

"Центральний вестибюль станції "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик) зачинено на вхід та вихід. Пересадочний вузол та два інші вестибюлі працюють", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території, у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.

Напередодні, 5 травня, у Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка на станцію "Хрещатик" продовжувала працювати. У метрополітені заявляли, що станцію довелося закрити з технічних причин.

Як відомо, у суботу, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Столична влада скасувала проїзд у підземці та інших видах транспорту за спеціальними перепустками. А вчера на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю. Очікується, що трамвайні колії побудують із використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Також влаштують сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло.

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