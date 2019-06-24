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На въезде в Киев в результате ДТП образовалась большая пробка

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 10:08
На въезде в Киев в результате ДТП образовалась большая пробка
Фото: место ДТП (Инна Боднар ТСН)

Водитель одного из грузовиков затормозил на светофоре, когда в него въехал другой грузовик

На автодороге "Киев-Чоп" в направлении Киева столкнулись два грузовика, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, в результате ДТП перекрыты все полосы движения, кроме одной. В связи с этим образовались пробки.

"Информируем вас о том, что на автодороге М-06 "Киев-Чоп" (19 км, разворот на Белогородку) в направлении Киева произошло ДТП с пострадавшими. Патрульные занимаются регулировкой движения. Так, на указанном участке движение временно затруднено", - говорится в сообщении.

 

вниманию участников дорожного движения! Информируем вас о том, что на автодороге М-06 «Киев-Чоп» (19 км, разворот на Белогородку) в направлении Киева произошло ДТП с пострадавшими. Патрульные занимаются регулировкой движения. Так, на указанном участке движение временно затруднено. Просим вас учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута. О беспрепятственный проезд по этому отрезку автодороги сообщим позже. Патрульная полиция Киевской области

Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 23 июня 2019 г.

Сообщается, что водитель одного из грузовиков затормозил на светофоре, когда в него въехал другой грузовик. Водитель второй фуры погиб на месте.

"Сейчас мы будем выяснять все обстоятельства. Водитель погиб, следователи оформляют ДТП, поэтому пробки. Мы стараемся как можно быстрее завершить следственные действия. Учитывая тяжесть ДТП, там работает достаточно бригад полиции и следователей, чтобы быстро освободить дорогу", - сказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "112". 

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп в Ривненской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. В результате аварии травмировался водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

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