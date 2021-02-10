"Синоптики дають невтішний прогноз. Снігопади триватимуть ще кілька днів з різною інтенсивністю. А у кінці тижня очікується різке зниження температури повітря. Столичні рятувальники облаштували на в'їздах до Києва пункти обігріву для водіїв. Ними можуть скористатися всі, кому необхідно. Таких пунктів сьогодні - 8. Вони забезпечені пічкам, їжею та чаєм", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети додаткових цілодобових пунктів обігріву.

Роботу цих пунктів забезпечують міські служби та громадські організації, що опікуються безхатченками.

"За останні дні до пунктів на вокзалах звернулися понад 2 тисячі людей. Додаткові пункти обігріву працюватимуть, доки триватимуть сильні морози. А стаціонарних пунктів обігріву в Києві - понад 30. Функціонують вони з 1 грудня до 31 березня", - зазначив Кличко.