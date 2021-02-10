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На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Столичні рятувальники на в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів для водіїв.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

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"Синоптики дають невтішний прогноз. Снігопади триватимуть ще кілька днів з різною інтенсивністю. А у кінці тижня очікується різке зниження температури повітря. Столичні рятувальники облаштували на в'їздах до Києва пункти обігріву для водіїв. Ними можуть скористатися всі, кому необхідно. Таких пунктів сьогодні - 8. Вони забезпечені пічкам, їжею та чаєм", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети додаткових цілодобових пунктів обігріву.

Роботу цих пунктів забезпечують міські служби та громадські організації, що опікуються безхатченками.

"За останні дні до пунктів на вокзалах звернулися понад 2 тисячі людей. Додаткові пункти обігріву працюватимуть, доки триватимуть сильні морози. А стаціонарних пунктів обігріву в Києві - понад 30. Функціонують вони з 1 грудня до 31 березня", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сильні морози очікуються в Україні на початку наступного тижня, 15-18 лютого. До цього країну засипле снігом.

Наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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Новини України КиївВіталий КличкоСнігопад
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