Рух "червоною" гілкою метро в Києві обмежено

У Києві рух "червоною" гілкою метро обмежений. Поїзди курсують від станції "Лісова" до "Шулявська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з самого ранку у Києві чутно вибухи, столична влада закликає мешканців міста залишатися вдома. Школи та садки у столиці не працюють, проїзд у транспорті - безкоштовний.

Додамо, за останніми даними, станом на 12:00 очевидці повідомили про вибухи на Подолі та Лівому Березі, чути їх було у багатьох районах столиці.

Детальніше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.