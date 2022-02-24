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Рух "червоною" гілкою метро в Києві обмежено

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 12:33
Рух "червоною" гілкою метро в Києві обмежено Фото: рух "червоною" гілкою метро в Києві обмежено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві рух "червоною" гілкою метро обмежений. Поїзди курсують від станції "Лісова" до "Шулявська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Це пояснюють організаційними причинами.

"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з самого ранку у Києві чутно вибухи, столична влада закликає мешканців міста залишатися вдома. Школи та садки у столиці не працюють, проїзд у транспорті - безкоштовний.

Додамо, за останніми даними, станом на 12:00 очевидці повідомили про вибухи на Подолі та Лівому Березі, чути їх було у багатьох районах столиці.

Детальніше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.

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