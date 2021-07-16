В'їзд вантажівок у Київ знову заборонили: скільки діятимуть обмеження
Фото: в'їзд вантажівок у Київ заборонили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Києві з 10:00 заборонили в’їзд вантажівок. Обмеження ввели у зв'язку зі спекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що в столиці сьогодні прогнозують дощ. Однак температура повітря утримається вдень на показниках +32-34 градуси.