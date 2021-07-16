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Въезд грузовиков в Киев снова запретили: сколько будут действовать ограничения

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Пятница 16 июля 2021 10:12
Въезд грузовиков в Киев снова запретили: сколько будут действовать ограничения Фото: въезд грузовиков в Киев запретили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Киеве с 10:00 запретили въезд грузовиков. Ограничения ввели в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в столице сегодня прогнозируют дождь. Однако температура воздуха удержится днем на показателях +32-34 градуса.

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