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На в’їзд до Києва обмежили рух вантажівок через спеку

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Київ, Середа 14 липня 2021 10:43
На в’їзд до Києва обмежили рух вантажівок через спеку Фото: у Києві обмежили рух вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві знову обмежили рух вантажівок. Обмеження будуть діяти мінімум до 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції.

Сьогодні обмеження почали діяти з 10:00. Обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градуси.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)

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