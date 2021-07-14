На в’їзд до Києва обмежили рух вантажівок через спеку
Фото: у Києві обмежили рух вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві знову обмежили рух вантажівок. Обмеження будуть діяти мінімум до 20:00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції.
Сьогодні обмеження почали діяти з 10:00. Обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градуси.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)