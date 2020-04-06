Вітроенергетики заявляють про кризу в галузі і закликають прискорити призначення міністра

Необхідно якнайшвидше призначити міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, щоб вивести з кризи галузь відновлюваної енергетики. Про це йдеться у зверненні Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної ради, передає РБК-Україна.

В УВЕА відзначають, що у сфері поновлюваних джерел енергії вже півроку триває криза, а спроби знайти розв'язання проблем галузі, в тому числі та шляхом медіації під головуванням секретаріату Енергоспівтовариства, поки що не мають успіху.

"Зокрема, мова йде про такі проблеми, як стабільність мережі та фінансове становище ДП "Гарантований покупець", відповідального за купівлю-продаж "зеленої" електроенергії та розрахунки з її виробниками", - наголошується у зверненні.

В УВЕА зазначили, що за відсутності повноцінного міністра енергетики та захисту навколишнього середовища процес медіації був зупинений, а знайти рішення проблеми компенсації "зеленої" генерації шляхом внесення законодавчих змін не вдається через неможливості зареєструвати та прийняти компромісний законопроект. У зв'язку з чим закликала керівників країни якнайшвидше призначити міністра.

"УВЕА звертається з проханням сприяти та підтримати призначення професіоналів на ключові посади у профільних державних установах, особливо Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, які докладуть зусиль для завершення напрацювання компромісних рішень, зокрема в рамках медіації, і прийняття першочергових нормативно-правових актів з метою вирішення проблемних питань у сфері відновлюваних джерел енергії!, - наголошується у зверненні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго відкинуло медіації з представниками секретаріату Енергетичного Співтовариства з вирішення проблеми "зеленого" тарифу і запропонував інвесторам, які розвивають відновлювану енергетику в Україні, більш жорсткий варіант.

Своєю чергою, інвестори негативно відреагували на таку пропозицію, зокрема генеральний директор норвезької NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що рішення Мінекоенерго про передачу нового, більш жорсткого варіанту законопроекту про реструктуризацію "зеленого" тарифу в парламент до завершення медіації з енергоспівтовариством ЄС шокувало інвесторів.