Вето на перезапуск ВККС. Комітет Ради напрацює нову норму щодо міжнародних експертів

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії. Комітет Верховної ради з питань правової політики напрацює оновлену норму щодо них.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Бабій.
"Президентське вето на законопроект №3711-д накладено через частково конкуруючі між собою правки: №453, що надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, та запропоновану комітетом №409, за якою для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів", - пояснив парламентарій.
Засідання комітету з напрацювання оновленої норми має відбутися у цю пятницю.
"Уже завтра під час наступного засідання комітету з питань правової політики ми з колегами плануємо сформулювати оновлений текст правки. Сподіваємося, що після цього вдасться ще раз розглянути законопроект у сесійній залі вже у вівторок чи середу", - підкреслив депутат.
Нагадаємо, Зеленський надав свої пропозиції до ветованого проекту.
Як писало РБК-Україна, раніше глава ВР Дмитро Разумков анонсував, що Зеленський може ветувати цей закон.
Євросоюз вже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.
Так, Рада ухвалила цей документ у другому читанні наприкінці червня.