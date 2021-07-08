Вето на перезапуск ВККС. Комітет Ради напрацює нову норму щодо міжнародних експертів

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії. Комітет Верховної ради з питань правової політики напрацює оновлену норму щодо них.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Бабій.

"Президентське вето на законопроект №3711-д накладено через частково конкуруючі між собою правки: №453, що надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, та запропоновану комітетом №409, за якою для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів", - пояснив парламентарій.

Засідання комітету з напрацювання оновленої норми має відбутися у цю пятницю.

"Уже завтра під час наступного засідання комітету з питань правової політики ми з колегами плануємо сформулювати оновлений текст правки. Сподіваємося, що після цього вдасться ще раз розглянути законопроект у сесійній залі вже у вівторок чи середу", - підкреслив депутат.