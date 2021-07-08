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Вето на перезапуск ВККС. Комітет Ради напрацює нову норму щодо міжнародних експертів

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії. Комітет Верховної ради з питань правової політики напрацює оновлену норму щодо них.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Бабій.

"Президентське вето на законопроект №3711-д накладено через частково конкуруючі між собою правки: №453, що надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, та запропоновану комітетом №409, за якою для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів", - пояснив парламентарій.

Засідання комітету з напрацювання оновленої норми має відбутися у цю пятницю.

"Уже завтра під час наступного засідання комітету з питань правової політики ми з колегами плануємо сформулювати оновлений текст правки. Сподіваємося, що після цього вдасться ще раз розглянути законопроект у сесійній залі вже у вівторок чи середу", - підкреслив депутат.

Нагадаємо, Зеленський надав свої пропозиції до ветованого проекту.

Як писало РБК-Україна, раніше глава ВР Дмитро Разумков анонсував, що Зеленський може ветувати цей закон.

Євросоюз вже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.

Так, Рада ухвалила цей документ у другому читанні наприкінці червня.

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Володимир ЗеленськийветоВККСУВерховна рада