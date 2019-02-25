У В'єтнамі назвали дату приїзду Трампа на саміт у Ханої

Трамп прибуде до В'єтнаму увечері 26 лютого

Президент США Дональд Трамп прибудет во Вьетнам вечером 26 февраля, накануне саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Министерстве иностранных дел Вьетнама подтвердили, что приезд Трампа ожидается вечером 26 февраля. Также сообщается о запланированной на среду встрече президента США с вьетнамским лидером Нгуен Фу Чонгом. Отметим, встреча Трампа с Ким Чен Ыном запланирована на среду и четверг, подробности переговоров не разглашаются.

Напомним, Ким Чен Ын отправился во Вьетнам еще 23 февраля. По данным Reuters, северокорейский лидер отправился на саммит по территории Китая на своем бронепоезде. Длина пути превысит 4,5 тыс. километров.

Также ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены возможными уступками, на которые может пойти Дональд Трамп на встрече с Ким Чен Ыном в Ханое. Окружение Трампа предполагает, что договориться об уступках стороны могут во время личных переговоров, когда они останутся тет-а-тет.