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В'єтнам переніс відкриття курортного острова для туристів: дата

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Фукок, П'ятниця 24 вересня 2021 09:35
В'єтнам переніс відкриття курортного острова для туристів: дата Фото: В'єтнам переніс відкриття курортного острова для туристів (tuonglamphotos.com)
Автор: Марія Кучерявець

У В'єтнамі відклали план повторного відкриття курортного острова Фукуок для туристів до листопада. Причиною тому стала низька вакцинація місцевих жителів через нестачу препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що влада спочатку планувала дозволити вакцинованим туристам приїздити на острів в жовтні, аби оживити туристичний сектор і підтримати економіку.

Однак було прийнято рішення перенести відкриття Фукока для мандрівників ще на місяць.

Так, починаючи з 20 листопада, острів планує поетапно приймати іноземних туристів - до трьох чартерних рейсів на тиждень.

Однак міністерство охорони здоров'я В'єтнаму поки не уточнило, чи доведеться мандрівникам проходити семиденну самоізоляцію.

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