В ВР рассказали, сколько средств нужно потратить, чтобы разминировать украинские территории

Разминирование территории будет стоить Украине минимум 34 млрд долларов, а сам процесс, без которого невозможно использовать загрязненную боеприпасами землю ни для проживания, ни для ведения сельского хозяйства, может занять не один десяток лет.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

По ее словам, согласно оценкам Всемирного банка (RDNA3), прямые убытки Украины от полномасштабного вторжения составляют 152 млрд долларов, а для восстановления и модернизации требуется более 486 млрд долларов в течение 10 лет. Причем 7% этой суммы составляют расходы именно на разминирование территории.

"Речь идет о минимум 34 млрд долларов. И это не те расходы, без которых можно обойтись, ведь разминирование - необходимая предпосылка как для безопасного проживания на территориях, земли которых загрязнены боеприпасами, так и для ведения там сельского хозяйства", - отмечает Шуляк.

Она добавила, что сейчас полностью заминировано огромное количество территории страны - речь идет о более чем 200 тысячах гектаров земли с сотнями миллионов наземных мин и взрывоопасных предметов, которые могут оставаться опасными на протяжении многих лет. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сейчас Украина – самая заминированная страна в мире.

Это, отмечает Шуляк, создает огромное препятствие для послевоенного восстановления и экономического развития страны, ведь без разминирования территорий невозможно говорить о возвращении людей и восстановлении.

"В прошлом году Украина успешно разменивала территорию площадью более 10 тыс. кв. км. В программах комплексного восстановления (ПКВ) существенно внимание уделяется решению вопросов заминированности и экологических вызовов. Но учитывая то, что заминировано у нас более 200 тыс га и использование традиционных методов разминирования этот процесс может занять более 100 лет", – сообщила председатель комитета градостроительства.

Она также добавила, что кроме средств на разминирование огромных по размерам сумм потребуется восстановление жилья, транспортной инфраструктуры, торговли и промышленности, сельского хозяйства, энергетики и т.д.

"Наибольшие инвестиции нужны для восстановления жилья – речь идет по меньшей мере о 79 млрд долларов. На восстановление транспорта нужно по меньшей мере 72 млрд долларов, на восстановление торговли и промышленности – 68 млрд долларов, сельского хозяйства 58 млрд долларов, энергетики – по меньшей мере 48 млрд долларов. Но поскольку отчет Всемирный банк касается периода до 31 декабря 2023 года, а самые масштабные обстрелы украинской энергетики произошли уже в текущем году, последняя цифра будет, к сожалению, гораздо больше", - констатировала Шуляк.

Парламентарий напомнила, что в начале текущего года Европарламент проголосовал за программу Ukraine Facility – механизм финансовой помощи нашей стране в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. Именно она к 2027 году станет основным финансовым инструментом восстановления общин. И в рамках работы с Компонента I Ukraine Facility 20% средств должно быть направлено на нужды восстановления и восстановления регионов и территориальных общин, это более 1 млрд евро. Эти средства должны распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами.