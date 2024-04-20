ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева: какие условия

Украина, Суббота 20 апреля 2024 09:40
UA EN RU
Аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева: какие условия Фото: аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Аграрии с прифронтовых и пострадавших территорий смогут бесплатно получить семена кукурузы. Каждый участник этой программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего достаточно для посева 25 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Прием заявок продлится до 21 апреля. Получить помощь смогут агропроизводители, имеющие в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства", - говорится в сообщении.

Аграриям из каких регионов будет предоставляться помощь с семенами

Помощь будет оказываться аграриям с прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением временно оккупированных территорий) таких областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы);
  • Луганской;
  • Николаевской (Николаевский, Баштанский районы);
  • Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумский, Ахтырский районы);
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).

Как получить семена

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для весенней посевной нынешнего года. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.

Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.

Возможности для аграриев в Украине

В Украине стартовала обновленная программа по компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, аграрии смогут получить назад процент стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, покупая технику от производителей из соответствующего Перечня.

До этого РБК-Украина писало, что правительство запустило программу "єРабота", где можно воспользоваться безвозвратным грантом на высадку садов и виноградников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії
NEWS
Слабость украинской ПВО позволяет россиянам быстро продвигаться на фронте, - ISW
Слабость украинской ПВО позволяет россиянам быстро продвигаться на фронте, - ISW
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил