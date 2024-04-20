Аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева: какие условия
Аграрии с прифронтовых и пострадавших территорий смогут бесплатно получить семена кукурузы. Каждый участник этой программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего достаточно для посева 25 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Прием заявок продлится до 21 апреля. Получить помощь смогут агропроизводители, имеющие в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства", - говорится в сообщении.
Аграриям из каких регионов будет предоставляться помощь с семенами
Помощь будет оказываться аграриям с прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением временно оккупированных территорий) таких областей:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы);
- Луганской;
- Николаевской (Николаевский, Баштанский районы);
- Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумский, Ахтырский районы);
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).
Как получить семена
Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.
В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для весенней посевной нынешнего года. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.
Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.
Возможности для аграриев в Украине
В Украине стартовала обновленная программа по компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, аграрии смогут получить назад процент стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, покупая технику от производителей из соответствующего Перечня.
До этого РБК-Украина писало, что правительство запустило программу "єРабота", где можно воспользоваться безвозвратным грантом на высадку садов и виноградников.
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